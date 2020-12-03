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Народный фотофакт. Суд №1 в Беларуси – «как из фильма ужасов»

03.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Читатель «Салiдарнасцi» Алексей, возвращаясь накануне поздно вечером домой, обратил внимание на облик Верховного суда, который находится в Минске аккурат напротив Дворца независимости и по соседству с парком развлечений «Дримлэнд».

Народный фотофакт. Суд №1 в Беларуси – «как из фильма ужасов»

– Какое правосудие, такой и дом. Как из фильма ужасов, – так прокомментировал увиденную картину автор фото.

И добавил: «символично еще и то, что Верховный суд находится рядом с «Дримлэндом». Из серии: «Мечтайте-мечтайте о правосудии…».

 
Теги: Минск
 
 
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Читатель «Салiдарнасцi» Алексей, возвращаясь накануне поздно вечером домой, обратил внимание на облик Верховного суда, который находится в Минске аккурат напротив...
 
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