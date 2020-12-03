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Цитата с «Минского форума»: декан факультета международных отношений БГУ кратко объяснил, что происходит

03.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Единственным участником дискуссий, работающим в госструктурах Беларуси, на стартовавшем 2 декабря «Минском форуме», оказался декан факультета международных отношений БГУ Виктор Шадурский.

Цитата с «Минского форума»: декан факультета международных отношений БГУ кратко объяснил, что происходит

Именно он объяснил суть внешней политики белорусского руководства в последние месяцы (цитируется по TUT.BY).

Для определения причин сложившейся ситуации Минск использовал известный прием в политике, то есть ответственность за обострение внутренних проблем, поддержку протестов была возложена на внешние силы. На первом этапе на роль ответственного был определен восточный сосед, но через некоторое время острие критики было перенаправлено в противоположном направлении. Особенно достается Польше и странам Балтии.

Виктор Шадурский

В тот же день на онлайн-саммите ОДКБ Александр Лукашенко назвал поведение Польши и стран Балтии «оголтелым», а также заявил, что в НАТО создается военная группировка для захвата западных белорусских земель.

Так что, Виктор Шадурский точно и лаконично обрисовал текущую внешнеполитическую линию руководства Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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«Известный прием в политике: ответственность за обострение внутренних проблем была возложена на внешние силы».
 
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