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Цитата с «Минского форума»: декан факультета международных отношений БГУ кратко объяснил, что происходит
03.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Единственным участником дискуссий, работающим в госструктурах Беларуси, на стартовавшем 2 декабря «Минском форуме», оказался декан факультета международных отношений БГУ Виктор Шадурский.
Именно он объяснил суть внешней политики белорусского руководства в последние месяцы (цитируется по
Виктор Шадурский
В тот же день на онлайн-саммите ОДКБ Александр Лукашенко назвал поведение Польши и стран Балтии «оголтелым», а также заявил, что в НАТО создается военная группировка для захвата западных белорусских земель.
Так что, Виктор Шадурский точно и лаконично обрисовал текущую внешнеполитическую линию руководства Беларуси.
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Цитата с «Минского форума»: декан факультета международных отношений БГУ кратко объяснил, что происходит
«Известный прием в политике: ответственность за обострение внутренних проблем была возложена на внешние силы».
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