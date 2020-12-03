Как белорусам, которые попали под политические репрессии, помогают уехать в Литву

Источник материала: Салiдарнасць

Более 200 белорусов, вынужденных бежать в Литву из-за репрессий, спасая свою жизнь и свободу, получили помощь от волонтеров.





Организатор и волонтёр, гражданский активист фонда RAZAM Михаил Прокудин

Благотворительный фонд RAZAM основали белорусы, переехавшие в Литву ранее. В проекте участвуют как соотечественники, так и литовцы, которым небезразлична ситуация в Беларуси.





Александра уехала из Беларуси после того, как ей пришла повестка в прокуратуру. Ранее ей звонили со скрытого номер и приглашали дать объяснение о ее участии в массовом несанкционированном мероприятии. Девушка опасается, что ее могли опознать по фото в новостях или вычислить по телефону. «Жить в страхе, что тебя могут в любой момент забрать и обвинить в чем угодно, дать штраф, сутки или уголовную статью, стало просто невозможно. Я уезжаю из страны, чтобы быть в безопасности», говорит Александра.

Первые беженцы из Беларуси появились в Вильнюсе в конце августа.

— Это была семья с двумя детьми и молодой парень. Они увидели на другой стороне улицы полицейских, которые присутствуют всегда на массовых мероприятиях, и им стало страшно.

Ребята увидели бело-красно-белые флаги и спросили: «А что, разве здесь можно спокойно ходить по улицам с флагами?» — вспоминает в интервью «Салідарнасці» организатор и волонтёр, гражданский активист фонда RAZAM Михаил Прокудин.

По словам собеседника, идея создать благотворительную организацию, которая помогает белорусам, возникла после президентских выборов.

— До начала президентских выборов был организован проект, целью было проведение социологического исследования на избирательных участках за рубежом. В нем участвовали 27 городов в 24 странах мира.

В Вильнюсе волонтёры независимого проекта «Беларусь 2020: экзит-пол за рубежом» проводили анонимный опрос проголосовавших избирателей о выборе кандидата.

В Литве на выборах победила Светлана Тихановская — как по данным экзит-пола, так и посольства.

В день выборов около 400 белорусов, которые пришли проголосовать, не смогли этого сделать из-за медленной работы избирательного участка . На протяжении всего дня голосования у посольства была очередь от 200 до 400 человек.

В итоге участие в выборах на участке в Вильнюсе в основной день голосования приняли 304 человека. По свидетельствам избирателей, люди, пришедшие и занявшие очередь после 11.30, уже не успели проголосовать.





9 августа, очередь у посольства Беларуси в Литве

Каждый вечер после 9 августа мы собирались у посольства, чтобы выразить свое отношение к тому, что произошло на выборах. Хотели встретиться с послом, чтобы он объяснил, почему многие из нас не смогли проголосовать. Ситуация на выборах нас сплотила, и мы решили помогать тем, кто пострадал от репрессий на родине, — говорит Михаил.

Фонд RAZAM помогает беженцам из Беларуси легализоваться, оформить документы, найти жилье и работу, устроить детей в детские сады и школы. Все волонтеры работают бесплатно.

— Мы разработали инструкции, как действовать людям, которые приезжают в Литву, чтобы они не нарушали закон. Сейчас Литва закрыта на карантин, здесь строгие правила.

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Кроме этого, к нам стали обращаться белорусы, которые находятся в лагере беженцев в Пабраде (город в 50 километрах от Вильнюса). Там находятся белорусы, которые попросили политическое убежище.

Власти Литвы оказывают им поддержку, предоставляют жилье в лагере, обеспечивают питанием, но все большему количеству людей требуется помощь, а ресурсы ограничены. Ребята попросили одежду, средства личной гигиены.

У белорусов, которые вынуждены выезжать в Литву из-за преследований по политическим мотивам, есть два пути: попросить политического убежища или гуманитарный коридор. В первом случае они могут попасть в лагерь для беженцев, во втором — приехать в Вильнюс, Каунас или другой город Литвы и попробовать наладить свою жизнь здесь — получить документы и работать.

— В августе Литва открыла гуманитарный коридор для белорусов, предоставив защиту для граждан РБ, чьим жизням и свободе угрожает опасность.

Как им воспользоваться? Первый вариант: обратиться в консульский отдел в посольство Литвы. Второй вариант: когда человек вынужден бежать, не теряя времени. Например, грозит уголовное дело.

В таком случае он связывается с нашим фондом (в Телеграме тоже есть такая опция ), получает консультацию и выезжает на границу. 14-дневную визу можно получить на пограничном пункте. Все данные проверяются, МВД Литвы дает разрешение на въезд в страну.

Но для этого должны быть объективные обстоятельства: преследование, уголовная ответственность, повестки.

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Сейчас Сергей Поляков с семьей живет в Литве под опекой фонда RAZAM

Волонтеры фонда RAZAM встречают беженцев из Беларуси на границе, резервируют им жилье. Далее прибывшие в Литву соблюдают 10-дневную изоляцию.

После этого мы помогаем готовить документы в департамент миграции. В течение двух недель решается вопрос о получении годовой визы D, по которой они могут легально находиться в стране и работать. Детей помогаем устроить в детские сады и школы.

Михаил отмечает, что белорусы, бежавшие из страны через гуманитарный коридор, в течение месяца, до окончания самоизоляции и получения документов, не могут работать. У многих нет финансовых возможностей обеспечить себя и свою семью.

Поддержку беженцам оказывают фонд RAZAM, BySol, Красный крест, «Каритас» и другие организации.

— Мы покупаем продукты, помогаем с одеждой и хозяйственными принадлежностями. Можем оплатить хостел, если нет денег на жилье.

Помогаем оплатить визовый и страховые сборы, и, после получения разрешений, найти работу. Ищем врачей и стараемся оказать медицинскую и психологическую помощь. Берем людей под свою опеку. За каждым человеком закрепляется ментор — тот, кто на связи в течение дня и может помочь. Ребята из Беларуси говорят: понимание, что ты можешь кому-то позвонить и поговорить — это очень важно.

Студентов, отчисленных по политическим мотивам, готовы взять ЕГУ, Университет Витовта Великого в Каунасе, Вильнюский госуниверситет. Они выделяют гранты на обучение и проживание. Директор белорусскоязычной гимназии имени Франциска Скорины принимает детей по звонку.

Михаил рассказывает, что волонтеры стремятся поддерживать белорусов, вынужденных уехать из страны всеми возможными способами. Например, обращаются к ним за услугами.

— Мы все дружно ходим стричься к парикмахеру из Беларуси, ремонтируем одежду у нашего земляка.

Большинство белорусов, которые бегут в Литву, говорят, что мечтают вернуться обратно, делится Михаил.

Те, кто понимает, что в ближайшее время не вернутся, стремятся быстро найти работу и жилье и обустраивают свою жизнь здесь. По мнению Михаила, это непросто: требуется знание литовского языка, как вариант — английского, нужно иметь хорошее образование, чтобы быть востребованным на рынке труда.

— Людей много, и с каждым днем становится все больше, а наши ресурсы, к сожалению, сильно ограничены. Финансовые возможности, которые мы имеем, это пожертвования, и вы можете помочь нам.

Вы можете помочь беженцам из Беларуси, перечислив средства:

AB Šiaulių bankas