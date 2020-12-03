Будет скользко: синоптики объявили желтый уровень опасности

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 дек - Sputnik. На скользкие улицы сегодня стоит обратить особенное внимание и водителям, и пешеходам. Гололедица сохранится в течение большей части дня в Минске и на большей части территории республики, предупредили в Гидрометцентре.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявили еще во вторник, 1 декабря, его продляют уже третий день.

В целом же погода в четверг будет облачной, во многих районах выпадут небольшие осадки - синоптики говорят про снег и морось.

"На большей части территории гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, по западу страны до порывистого. Максимальная температура воздуха -3..+2°С", - рассказали в Гидрометцентре.

В Минске - несколько холоднее. Температура воздуха утром -2..-3°С, днем 0..-2°С, вечером 0..-1°С. С высокой вероятностью пройдут небольшие осадки.

А водителям напоминаем - минимальный срок, который нужен коммунальщикам, чтобы ликвидировать зимнюю скользкость на дороге - три часа. С 2015 года в Беларуси на законодательном уровне закреплена сезонная смена шин – "переобуться" нужно было еще до 1 декабря и ездить на зимней резине до 1 марта.

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