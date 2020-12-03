Вот когда выйдет новый флагманский смартфон Xiaomi

Источник материала: Tut.by

Новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 может выйти раньше, чем предполагалось. Кроме того, этот гаджет первым получит недавно анонсированный топовый процессор компании Qualcomm — Snapdragon 888. Об этом сообщает Gizmochina .

О том, что Mi 11 получит Snapdargon 888, сообщила сама Xiaomi. А Gizmochina со ссылкой на известного инсайдера Ice universe добавляет, что смартфон запустится «в конце этого месяца». То есть в 2020 году. Ранее предполагалось, что Mi 11 представят в январе 2021 года.



Защитное стекло нового Mi 11

Также известно, что аппарат или аппараты — ожидается анонс Mi 11 и Mi 11 Pro — получат экраны с разрешением Quad HD+, загнутыми со всех сторон гранями, а также частотой обновления в 120 Гц. Процессор Snapdragon 888 разработан по 5-нм техпроцессу, а также оснащается модемом Snapdragon X60 5G. Из чего становится ясно, что Mi 11 будут поддерживать работу в сетях пятого поколения.

Более подробные спецификации пока неизвестны.

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