ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Весело и нарядно: Rolls-Royce представила необычную цветовую палитру для трех своих моделей

03.12.2020 09:47 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Компания Rolls-Royce анонсировала новую цветовую палитру под названием Neon Lights для трех моделей линейки Black Badge — купе Wraith, кабриолета Dawn и кроссовера Cullinan. Яркие и насыщенные цвета, по словам англичан, «вдохновлены экзотическими растениями и редкими животными».


Для Wraith Black Badge был выбран ярко-зеленый Lime Rock Green, характерный для австралийской древесной лягушки. Салон машины оформлен серой кожей с контрастной прострочкой и окантовкой лаймового цвета. Ярко-красный оттенок Eagle Rock Red, созданный для Dawn Black Badge, имитирует цветы охиа — вечнозеленого дерева, произрастающего на Гавайях. Интерьер кабриолета отделан серой кожей с прострочкой и окантовкой красного цвета.


Наконец, на окрас Mirabeau Blue для кроссовера Cullinan Black Badge вдохновил окрас экзотической бабочки вида Rhetus periander, который встречается в Центральной и Южной Америке. Особый контраст создает белоснежный кожаный салон с декоративными элементами зеленого Lime Rock Green.



Изначально эти оттенки были созданы по заказу американских клиентов, но позже было решено добавить к партии еще три экземпляра каждого цвета. Таким образом, тираж пестрых Rolls-Royce ограничен 12 автомобилями — в каждом оттенке будет выпущено лишь по четыре экземпляра.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Rolls-Royce анонсировала новую цветовую палитру под названием Neon Lights для трех моделей линейки Black Badge - купе Wraith, кабриолета Dawn и кроссовера Cullinan.
 
Новости дня
Новости разные
 
Владимир Некляев: Белорусская оппозиция готовила народ к сегодняшнему протесту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика