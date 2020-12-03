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Весело и нарядно: Rolls-Royce представила необычную цветовую палитру для трех своих моделей
Источник материала: Tut.by
Компания Rolls-Royce анонсировала новую цветовую палитру под названием Neon Lights для трех моделей линейки Black Badge — купе Wraith, кабриолета Dawn и кроссовера Cullinan. Яркие и насыщенные цвета, по словам англичан, «вдохновлены экзотическими растениями и редкими животными».
Для
Наконец, на окрас Mirabeau Blue для кроссовера
Изначально эти оттенки были созданы по заказу американских клиентов, но позже было решено добавить к партии еще три экземпляра каждого цвета. Таким образом, тираж пестрых Rolls-Royce ограничен 12 автомобилями — в каждом оттенке будет выпущено лишь по четыре экземпляра.
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Компания Rolls-Royce анонсировала новую цветовую палитру под названием Neon Lights для трех моделей линейки Black Badge - купе Wraith, кабриолета Dawn и кроссовера Cullinan.
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