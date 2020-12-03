Весело и нарядно: Rolls-Royce представила необычную цветовую палитру для трех своих моделей

Источник материала: Tut.by

Компания Rolls-Royce анонсировала новую цветовую палитру под названием Neon Lights для трех моделей линейки Black Badge — купе Wraith, кабриолета Dawn и кроссовера Cullinan. Яркие и насыщенные цвета, по словам англичан, «вдохновлены экзотическими растениями и редкими животными».





Для Wraith Black Badge был выбран ярко-зеленый Lime Rock Green, характерный для австралийской древесной лягушки. Салон машины оформлен серой кожей с контрастной прострочкой и окантовкой лаймового цвета. Ярко-красный оттенок Eagle Rock Red, созданный для Dawn Black Badge, имитирует цветы охиа — вечнозеленого дерева, произрастающего на Гавайях. Интерьер кабриолета отделан серой кожей с прострочкой и окантовкой красного цвета.





Наконец, на окрас Mirabeau Blue для кроссовера Cullinan Black Badge вдохновил окрас экзотической бабочки вида Rhetus periander, который встречается в Центральной и Южной Америке. Особый контраст создает белоснежный кожаный салон с декоративными элементами зеленого Lime Rock Green.









Изначально эти оттенки были созданы по заказу американских клиентов, но позже было решено добавить к партии еще три экземпляра каждого цвета. Таким образом, тираж пестрых Rolls-Royce ограничен 12 автомобилями — в каждом оттенке будет выпущено лишь по четыре экземпляра.