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Воскресенский обвинил Латушко в срыве освобождения Эдуарда Бабарико

03.12.2020 09:49 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: ont.by

По мнению Юрия Воскресенского, обнародование Павлом Латушко информации о готовящемся освобождении Бабарико объясняется желанием «потопить политического конкурента».

Юрий Воскресенский – предприниматель, политолог, входил в инициативную группу Виктора Бабарико. В августе был задержан, однако после встречи Лукашенко с политзаключенными в СИЗО, вышел на свободу. Он заявил, что КГБ, следствие и президент увидели в нем «огромный потенциал» в качестве медиатора конфликта. В ноябре в Минюсте был зарегистрирован "Круглый стол демократических сил", который Воскресенский назвал «оператором национального диалога оппозиции". Однако Координационный совет заявил об отказе садиться за стол переговоров с Юрием Воскресенским.

2 ноября в своем выступлении на ОНТ Воскресенский заявил, что о «внутривидовой борьбе» в стане оппозиции. «Хейдлайнером деструктивных движений» он назвал Павла Латушко.

В частности, Воскресенкий заявил, что Круглый стол демократических сил выступил с идеей политической амнистии, которую намерен представить членам Всебелорусского собрания, парламенту и президенту. Амнистия должна коснуться тех, «кого сейчас называют политзаключенными», пояснил Воскресенский. По его мнению, это будет «шаг перезагрузки, шаг гуманности власти».

При этом Воскресенский заявил, что сейчас он с другими членами круглого стола занимается «рядом мероприятий по изменению меры пресечения задержанным». «Фактически Латушко не дал завершить мне процесс выхода Эдуарда Бабарико (сына Виктора Бабарико, задержанного одновременно с отцом – Прим.) под домашний арест... Как только мы вышли на финальную часть этой деликатной работы (мы работаем со следственными органами, с адвокатами),  Латушко тут же вылез на ютуб-канале и начал метать фейки…, - заявил Воскресенский. - В результате этот процесс сейчас сорвался…  Латушко фактически не дал выйти Эдуарду Бабарико».

По его словам, действия Латушко, который обнародовал информацию о готовящемся освобождении Бабарико, объясняется желанием «потопить политического конкурента».

«Потому что как только выйдет Бабарико, рейтинг Латушко снизится до статистической погрешности», - уверен Воскресенский.

 
 
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По мнению Юрия Воскресенского, обнародование Павлом Латушко информации о готовящемся освобождении Бабарико объясняется желанием «потопить политического...
 
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