Минэнерго ожидает рост потребления электроэнергии в Беларуси до 44 млрд киловатт-часов к концу 2025 года

Министерство энергетики ожидает рост потребления электроэнергии в Беларуси до 44 млрд киловатт-часов к концу 2025 года. Об этом заявил министр Виктор Каранкевич на встрече с коллективом предприятия «Белэнергосетьпроект» 2 декабря.

«Если в 2019 году объем потребления электроэнергии в целом по стране составил 38 млрд киловатт-часов, то к концу 2025 года мы планируем выйти примерно на 44 млрд киловатт-часов, а к 2030 году — на 47 млрд», — цитирует его пресс-служба Минэнерго.

По словам чиновника, росту потребления электроэнергии будет содействовать реализация предприятиями реального сектора экономики межотраслевого комплекса мер по увеличению электропотребления до 2025 года. Кроме того, разрабатывается проект программы по увеличению потребления электроэнергии населением для целей отопления и горячего водоснабжения.

«Мы видим, что это направление становится все более востребованным, — заявил Каранкевич. — Если за 2019 год было зарегистрировано порядка 17 тыс. запросов на выдачу технических условий на подключение электроустановок индивидуальных жилых домов к электрическим сетям для отопления и горячего водоснабжения (из них 11 тыс. были удовлетворены), то за январь—октябрь 2020 года число поступивших от граждан обращений превысило 20,2 тыс., из которых примерно 16 тыс. удовлетворены».

Перспективным направлением в плане роста электропотребления министр назвал строительство многоэтажных электрифицированных домов. Он заявил, что их число будет увеличиваться.

Особое внимание, по словам главы Минэнерго, уделяется развитию электротранспорта. В стране зарегистрировано более 1,2 тыс. электромобилей, растет количество зарядных станций. По словам Каранкевича, если в 2019 году электромобили потребили около 3,8 млн кВт⋅ч электричества, то за десять месяцев 2020-го — 6 млн.