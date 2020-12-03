|
Появился третий «таинственный монолит»
Источник материала: Onliner
Во второй половине ноября в пустынной местности на юго-востоке штата Юта обнаружили необычный металлический предмет.
На этот раз объект расположился возле города Пьятра-Нямц в северо-восточной части румынского уезда Нямц. Он отличается от «американского» внешне — текстурой и высотой. Владельца железяки пока не нашли.
А теперь поступила информация о третьем «таинственном монолите» — его водрузили (или он вылез из-под земли) в городе Атаскадеро, штат Калифорния, на вершине горы Пайн. Об этом сообщил один из пользователей Twitter.
Объяснений феномену может быть несколько. Например, что это деятельность инопланетян, которые готовятся к включению 5G для активации наночипов в вакцинах. Данную версию мы считаем неправдоподобной. Или, может, кто-то решил подхватить тему с монолитами и немного похайповать. Третий вариант — это какая-то маркетинговая кампания. Наверняка чуть позже мы узнаем ответы.
вертикальный 2-в-1, пылесборник: контейнер, мощность всасывания: 120 Вт, потребление: 400 Вт, регулировка мощности на корпусе, турбощетка
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во второй половине ноября в пустынной местности на юго-востоке штата Юта обнаружили необычный металлический предмет. Выяснилось, что объект находится на своем...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)