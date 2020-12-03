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Появился третий «таинственный монолит»

03.12.2020 10:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Во второй половине ноября в пустынной местности на юго-востоке штата Юта обнаружили необычный металлический предмет. Выяснилось, что объект находится на своем месте с 2016 года. Согласно одной из гипотез, его автором мог быть скульптор-минималист Джон Маккракен, однако он умер в 2011 году. Спустя несколько дней появилась информация о втором монолите.

На этот раз объект расположился возле города Пьятра-Нямц в северо-восточной части румынского уезда Нямц. Он отличается от «американского» внешне — текстурой и высотой. Владельца железяки пока не нашли.

А теперь поступила информация о третьем «таинственном монолите» — его водрузили (или он вылез из-под земли) в городе Атаскадеро, штат Калифорния, на вершине горы Пайн. Об этом сообщил один из пользователей Twitter.

Объяснений феномену может быть несколько. Например, что это деятельность инопланетян, которые готовятся к включению 5G для активации наночипов в вакцинах. Данную версию мы считаем неправдоподобной. Или, может, кто-то решил подхватить тему с монолитами и немного похайповать. Третий вариант — это какая-то маркетинговая кампания. Наверняка чуть позже мы узнаем ответы.

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Во второй половине ноября в пустынной местности на юго-востоке штата Юта обнаружили необычный металлический предмет. Выяснилось, что объект находится на своем...
 
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