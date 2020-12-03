ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пользователей Сети возмутила головоломка от ЦРУ

03.12.2020 10:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Пользователей Сети возмутила головоломка от ЦРУ

Пресс-служба Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США опубликовала в соцсетях графическую загадку. Подписчикам предлагалось установить запечатленное на снимке время суток. Многих людей возмутила такая головоломка.

На фотографии изображены покрытые снегом склоны холмов и школьные автобусы на обледеневших дорогах.

В качестве вариантов ответа были предложены: 15:00, 11:00 и 07:00.

Многие пользователи обратили внимание, что на снимке фонари на улице включены. Поэтому люди предположили, что правильным ответом будет семь часов утра.

Другие участники опроса удивились, неужели у ЦРУ нет более важных дел, чем размещать в соцсетях графические головоломки. Подписчики призвали агентство «серьезно заняться национальной безопасностью» и «перестать играть в игры».

Позже в Twitter-аккаунте ЦРУ был опубликован правильный ответ на загадку – семь утра.

Фото: Central Intelligence Agency

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-служба Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США опубликовала в соцсетях графическую загадку. Подписчикам предлагалось установить запечатленное...
 
Новости дня
Новости разные
 
Невзоров теперь так прощается: «Жыве Беларусь!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика