Пользователей Сети возмутила головоломка от ЦРУ

Источник материала: ОНТ

Пресс-служба Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США опубликовала в соцсетях графическую загадку. Подписчикам предлагалось установить запечатленное на снимке время суток. Многих людей возмутила такая головоломка.

На фотографии изображены покрытые снегом склоны холмов и школьные автобусы на обледеневших дорогах.

В качестве вариантов ответа были предложены: 15:00, 11:00 и 07:00.

Многие пользователи обратили внимание, что на снимке фонари на улице включены. Поэтому люди предположили, что правильным ответом будет семь часов утра.

Другие участники опроса удивились, неужели у ЦРУ нет более важных дел, чем размещать в соцсетях графические головоломки. Подписчики призвали агентство «серьезно заняться национальной безопасностью» и «перестать играть в игры».

Позже в Twitter-аккаунте ЦРУ был опубликован правильный ответ на загадку – семь утра.

Фото: Central Intelligence Agency

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