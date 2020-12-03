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Пользователей Сети возмутила головоломка от ЦРУ
Источник материала: ОНТ
Пресс-служба Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США
На фотографии изображены покрытые снегом склоны холмов и школьные автобусы на обледеневших дорогах.
В качестве вариантов ответа были предложены: 15:00, 11:00 и 07:00.
Многие пользователи обратили внимание, что на снимке фонари на улице включены. Поэтому люди предположили, что правильным ответом будет семь часов утра.
Другие участники опроса удивились, неужели у ЦРУ нет более важных дел, чем размещать в соцсетях графические головоломки. Подписчики призвали агентство «серьезно заняться национальной безопасностью» и «перестать играть в игры».
Позже в Twitter-аккаунте ЦРУ был опубликован правильный ответ на загадку – семь утра.
Фото: Central Intelligence Agency
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Пресс-служба Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США опубликовала в соцсетях графическую загадку. Подписчикам предлагалось установить запечатленное...
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