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Власти Минска отказали провластному эксперту в регистрации общественного объединения
Источник материала: АФН
Управление юстиции Минского горисполкома отказалось регистрировать общественное объединение «Единое Отечество».
Объединение пытался зарегистрировать одиозный политик Дмитрий Беляков, который сейчас на ток-шоу различных российских телеканалов оправдывает абсолютно все, что творит Лукашенко.
В Беларуси Беляков известен проектом «Инфоспецназ», занимающимся прославлением Лукашенко и не брезгующим в этом деле ничем, где рассуждают о злых российских олигархах и захвативших власть компрадорах, мечтая распространить белорусскую модель управления на Россию и постсоветское пространство.
Но в итоге организация, которую планировалось превратить в партию, не смогла пройти даже самый первый этап – регистрацию региональной структуры в столице РБ.
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Управление юстиции Минского горисполкома отказалось регистрировать общественное объединение «Единое Отечество».
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