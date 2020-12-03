Власти Минска отказали провластному эксперту в регистрации общественного объединения

Источник материала: АФН

Управление юстиции Минского горисполкома отказалось регистрировать общественное объединение «Единое Отечество».

Объединение пытался зарегистрировать одиозный политик Дмитрий Беляков, который сейчас на ток-шоу различных российских телеканалов оправдывает абсолютно все, что творит Лукашенко.

В Беларуси Беляков известен проектом «Инфоспецназ», занимающимся прославлением Лукашенко и не брезгующим в этом деле ничем, где рассуждают о злых российских олигархах и захвативших власть компрадорах, мечтая распространить белорусскую модель управления на Россию и постсоветское пространство.

Но в итоге организация, которую планировалось превратить в партию, не смогла пройти даже самый первый этап – регистрацию региональной структуры в столице РБ.