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Маэстро Анисимов и «Классика для всех»
Источник материала: Партизан
Приглашает Белгосфилармония 3 декабря
Концерт Государственного академического симфонического оркестра из цикла «Классика для всех» состоится в Белгосфилармонии 3 декабря,
На концерте прозвучит знаменитая симфоническая поэма Бедржиха Сметаны «Влтава» из цикла «Моя родина», воспевающая могучую реку с ее древними легендами и народными обычаями. Будет исполнена и симфония «Из Нового Света» Антонина Дворжака, созданная им во время нахождения в США. Она наполнена чешскими национальными интонациями и ритмами.
Дирижер концерта — народный артист Беларуси Александр Анисимов.
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Приглашает Белгосфилармония 3 декабря
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