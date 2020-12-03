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Маэстро Анисимов и «Классика для всех»

03.12.2020 10:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Приглашает Белгосфилармония 3 декабря

Концерт Государственного академического симфонического оркестра из цикла «Классика для всех» состоится в Белгосфилармонии 3 декабря, сообщает «Минск-Новости».

На концерте прозвучит знаменитая симфоническая поэма Бедржиха Сметаны «Влтава» из цикла «Моя родина», воспевающая могучую реку с ее древними легендами и народными обычаями. Будет исполнена и симфония «Из Нового Света» Антонина Дворжака, созданная им во время нахождения в США. Она наполнена чешскими национальными интонациями и ритмами.

Дирижер концерта — народный артист Беларуси Александр Анисимов.
 
Теги: Минск
 
 
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Приглашает Белгосфилармония 3 декабря
 
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