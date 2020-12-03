Маэстро Анисимов и «Классика для всех»

сообщает «Минск-Новости». Концерт Государственного академического симфонического оркестра из цикла «Классика для всех» состоится в Белгосфилармонии 3 декабря,«Минск-Новости».





На концерте прозвучит знаменитая симфоническая поэма Бедржиха Сметаны «Влтава» из цикла «Моя родина», воспевающая могучую реку с ее древними легендами и народными обычаями. Будет исполнена и симфония «Из Нового Света» Антонина Дворжака, созданная им во время нахождения в США. Она наполнена чешскими национальными интонациями и ритмами.





Дирижер концерта — народный артист Беларуси Александр Анисимов.



