Налоговики РФ и Беларуси начнут обмен сведениями о доходах и имуществе в электронном виде

пишет interfax.by Обмен будет осуществлен согласно протоколу об обмене информацией в электронном виде между государствами-участниками СНГ, который вступил в силу в 2020 году и который станет дополнительным инструментом для сокращения теневой экономики, противодействия противозаконному сокрытию капиталов и уклонению от налогообложения,interfax.by

Эффективное использование собираемых данных обсудили налоговые администрации России и Беларуси на девятом заседании рабочей группы по налоговому контролю и обмену информацией, которое прошло в режиме видеоконференции.





На заседании были обсуждены и контрольные мероприятия по пресечению схем уклонения от уплаты налогов, участниками которых являлись российские и белорусские граждане и компании.





Также была достигнута договоренность по оказанию на взаимной основе содействия по взысканию задолженности. Пилотный проект, который будет направлен на информирование резидентов-должников о наличии задолженности перед бюджетами государств, налоговики начнут реализовывать во втором полугодии 2021 года.





В рамках гармонизации подходов налогового администрирования стороны обсудили совершенствование порядка взимания косвенных налогов во взаимной торговле и организацию контроля за реализацией маркированных товаров. Участники также договорились продолжать развивать механизм фискального мониторинга с помощью электронного документооборота.



