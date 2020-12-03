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Долги белорусских предприятий перед ФСЗН вышли на максимум

03.12.2020 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Долги белорусских предприятий перед ФСЗН вышли на максимум

  • 3.12.2020, 10:07
Долги белорусских предприятий перед ФСЗН вышли на максимум

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Статорганы обновили информацию о задолженности компаний по налогам и сборам, соцстрахованию и обеспечению. Ее размеры вышли на многомесячный максимум, пишут banki24.by .

Информация о задолженности крупных и средних предприятий выходит с задержкой в 1,5 месяца после отчетной даты. Поэтому сегодня самые свежие данные — это статистика на 1 октября.

К 1 октября предприятия-флагманы задолжали бюджету и ФСЗН 3,616 млрд BYN. По сравнению с началом года объем кредиторской задолженности вырос на 5,2%. Кроме того, размер обязательств предприятий оказался самым высоким с 1 апреля 2019 года. На ту дату организации были должны бюджету и ФСЗН 3,666 млрд BYN.

Динамика кредиторской задолженности по налогам и сборам, соцстрахованию и обеспечению имеет выраженный календарный ход. Обязательства компаний достигают локального максимума на 1-е число 1-го месяца каждого квартала. На следующую отчетную дату (1-е число 2-го месяца квартала) происходит уменьшение долга. Это связано с уплатой квартальных налогов и сборов. В связи с этим статистика на 1 ноября всегда лучше, чем на 1 октября.

В территориальном разрезе основной объем задолженности концентрируется в Минске — 1,314 млрд BYN. Относительно начала года размер обязательств вырос на 6,9%.

Самый быстрый рост кредиторки перед бюджетом и ФСЗН зафиксирован в Могилевской области — на 31%. К 1 октября размер долга по этой области составил 237,4 млн BYN.

В других областях ситуация с долгами была следующей: Брестская — 297,1 млн BYN (+10,4%), Витебская — 284,5 млн BYN (минус 17,6%), Гомельская — 520 млн BYN (+6,2%), Гродненская — 366,3 млн BYN (минус 19,6%), Минская — 597,1 млн BYN (+28%).

Среди видов деятельности по объему долгов лидировала промышленность (1,713 млрд BYN). С начала 2020 года обязательства крупных и средних предприятий промышленности выросли на 2,4%. Внутри промышленности больше всех задолжал пищепром (620,1 млн BYN). Размер долга по пищепрому увеличился на 7,4%. Самые быстрорастущие обязательства отмечались в машиностроении.

С начала года объем кредиторки отрасли перед бюджетом и ФСЗН вырос на 62,1% до 148,8 млн BYN. Самое плохое качество долга в промышленности наблюдалось в металлургии. Если в целом по промышленности доля просрочки составила 4,7%, то по металлургии — 25,8%.

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Теги: Минск
 
 
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