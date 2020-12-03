В сети появились новые подробности трагедии Меган Маркл

Источник материала: Sputnik Беларусь

Скрытые детали трагического выкидыша жены принца Гарри Меган Маркл всплыли на поверхность: признания источников опубликовало издание People.

Недавно экс-актриса опубликовала личную колонку на страницах New York Times: Маркл призналась, что потеряла второго ребенка в июле. В социальных сетях ее поддержали фанаты и коллеги по цеху, некоторые также поделились своими историями. Все это вызвало большой общественный резонанс.

Как сообщило издание People, теперь стали известны новые подробности трагического выкидыша Маркл. Об этом рассказал приближенный инсайдер.

"Она держала в секрете свою потерю несколько месяцев, так как это было мучительно, и они с Гарри просто не знали, смогут ли когда-то рассказать об этом. Оба были шокированы, настолько сильной была эта боль. Мег смогла открыться только тогда, когда поняла, что многие женщины молча и в одиночку переживают подобное", - отметил источник.

Также инсайдер добавил, что сейчас мятежная пара наконец восстановилась: герцоги отметили День благодарения и начали готовиться к Рождеству. Все свободное время Маркл проводит с матерью, которая живет неподалеку, Гарри часто созванивается с королевскими родственниками.

О том, как трагедия Маркл повлияла на отношения в королевской семье стало известно недавно.

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