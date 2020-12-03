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В сети появились новые подробности трагедии Меган Маркл

03.12.2020 10:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Скрытые детали трагического выкидыша жены принца Гарри Меган Маркл всплыли на поверхность: признания источников опубликовало издание People.

Недавно экс-актриса опубликовала личную колонку на страницах New York Times: Маркл призналась, что потеряла второго ребенка в июле. В социальных сетях ее поддержали фанаты и коллеги по цеху, некоторые также поделились своими историями. Все это вызвало большой общественный резонанс. 

© AFP 2020 / MATT DUNHAM
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Как сообщило издание People, теперь стали известны новые подробности трагического выкидыша Маркл. Об этом рассказал приближенный инсайдер.

"Она держала в секрете свою потерю несколько месяцев, так как это было мучительно, и они с Гарри просто не знали, смогут ли когда-то рассказать об этом. Оба были шокированы, настолько сильной была эта боль. Мег смогла открыться только тогда, когда поняла, что многие женщины молча и в одиночку переживают подобное", - отметил источник.

Также инсайдер добавил, что сейчас мятежная пара наконец восстановилась: герцоги отметили День благодарения и начали готовиться к Рождеству. Все свободное время Маркл проводит с матерью, которая живет неподалеку, Гарри часто созванивается с королевскими родственниками.

О том, как трагедия Маркл повлияла на отношения в королевской семье стало известно недавно.

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Пользователи социальных сетей наконец-то получили ответ на волнующий вопрос: почему герцогиня решила рассказать миру о потере второго ребенка.
 
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