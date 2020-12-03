С какими курсами доллара и евро белорусы встретят Новый год. Прогноз эксперта

Источник материала: Tut.by

В ноябре доллар по отношению к белорусской национальной валюте слегка просел — на 1,82%. Евро и российский рубль росли, поэтому подорожала и валютная корзина в целом — на 0,62%. FINANCE.TUT.BY спросил у эксперта, что будет происходить на нашем валютном рынке в декабре и с какими курсами мы можем прийти к концу года.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб отмечает, что в ноябре на белорусский рубль активно влияло происходящее на внешних валютных рынках. Один из основных факторов — рост евро к доллару и еще большее укрепление российского рубля к этим валютам.

— Так, за месяц — с 1 ноября по 1 декабря, валютная пара EUR/USD выросла с 1,1680 до 1,1980 — это плюс 2,5%. Российский рубль укрепился к обеим иностранным валютам. Доллар в России за это время подешевел с 79,2 до 76,1 рубля или на 3,8%, евро упал с 92,5 до 91,2 рубля, то есть на 1,4%, — рассказывает аналитик. — В результате за ноябрь доллар к белорусскому рублю подешевел, а евро и российская валюта выросли. Доллар снизился с 2,6352 до 2,5873 белорусского рубля или на 1,82%. Евро вырос с 3,0778 до 3,0987, то есть прибавил 0,68%. Российский рубль подорожал с 3,3290 до 3,3982 белорусских рублей за 100 российских, плюс 2,08%.

Однако, как говорит Вадим Иосуб, несмотря на падение доллара, наша национальная валюта за месяц в целом «похудела». Валютная корзина за ноябрь выросла на 0,62%.

— В декабре доллар может продолжить свое снижение на мировых рынках в ожидании новой программы помощи экономики. При этом рост нефтяных цен может способствовать дальнейшему укреплению российской валюты, — говорит эксперт. — В этом случае к концу года доллар может снизиться до 2,54 белорусского рубля, евро может вырасти до 3,12 белорусского рубля, а российская валюта подорожает до 3,47 белорусского за 100 российских.