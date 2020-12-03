Микита Микадо: «Беларусь стала токсичной для IT»

Источник материала: Салiдарнасць

Глава PandaDoc при этом считает, что «скоро этот нелепый кошмар закончится».





Микита Микадо отмечает, что сегодня 90 дней как было возбуждено дело PandaDoc, и еще на один месяц продлен срок содержания под стражей менеджера по продукту компании Виктора Кувшинова.

– В СИЗО Витю посадили чтобы наказать меня за то, что я помогал сотрудникам силовых структур лишившимся работы из-за отказа выполнять преступные приказы, – пишет сооснователь крупной белорусской IT-компании Микита Микадо. – Когда у меня на родине, в Беларуси, начали бить и убивать, я решил предложить альтернативу. К моей инициативе Виктор никакого отношения не имел. Однако, репрессивная машина решила, что он виноват просто потому, что работал в моей компании.

Уже три месяца Витя сидит. Витя классный специалист. Он честный, умный, и очень добрый человек. Витя занимался развитием продукта и не был вовлечен вообще ни в какую хоздеятельность предприятия. В СИЗО на Володарского ему точно делать нечего. Уже три месяца мы делаем попытки, чтобы его оттуда достать:

Я прекратил помогать уволившимся силовикам. Решение было сложным. Однако, продолжая помогать одним я бы навредил другим. А вредить я как не хотел, так и не хочу. В начале мы были активны в медиа поле и рассказывали, что у нас происходит. Мы начали получать «сигналы», что лучше этого не делать, не выступайте особо и будет «все хорошо». После изменении меры пресечения другим сотрудникам Панды, я приостановил общение с журналистами. Но Витя сидит… Так что, дорогие журналисты, пишите/звоните. С подачи наших инвесторов делом PandaDoc заинтересовались местные сенаторы и конгрессмены. Последние пока что шлют письма белорусскому послу, высказывая озабоченность произошедшим. Что будет дальше во многом зависит от кабинета Джо Байдена. Мы, все-таки, американская компания, которую в Беларуси жестко кошмарят. Конечно, на месте работает команда юристов. Однако совершенно понятно, что дело Пандадок не лежит в правовом поле.

Пока что все описанное выше не дает результатов. Витя продолжает сидеть. Совершенно непонятно, какую цель перед собой ставит режим, удерживая Витю в СИЗО.

Но вот чего они уже добились:

Во второй половине 2020 и 2021-го мы собирались взять в команду около 200 белорусов. Сейчас найм в Беларуси заморожен. Невероятных белорусов мы все еще ищем, но уже в Украине, Польше и Португалии. Беларусь стала токсичной для ИТ. Компании и специалисты медленно, но верно покидают страну. Конечно, наша история лишь часть мозаики, собранной из насилия, отключения интернета, посадки других ИТшников, итд. Тем не менее, это часть существенная. Наш инвестор ЕБРР (EBRD) заморозил финансирование в белорусские госпроекты. Только в 2019-м ЕБРР инвестировал 390 млн евро в экономику Беларуси. Все страны, с которыми граничит Беларусь, работают над упрощением своего законодательства для привлечения ИТ-компаний и специалистов из РБ. Тысячи людей уехали. Десятки тысяч еще уедут.

Все государства на этой планете, кроме Беларуси и, возможно, Сомали, пытаются развивать ИТ-сферу. Раньше и Беларусь пыталась. И даже получалось быть на передовой. Однако, Беларусь сегодня – это единственная страна в мире, которая активно гонит инновации вон.

Держись Витя! Скоро этот нелепый кошмар закончится.