ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

2020, давай, до свидания! Скидки до 40% на Битрикс24

03.12.2020 10:39 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness

 

Нет такой компании в мире, которая входила бы в новый год без серьёзных изменений внутри себя. Бизнес продолжает работать, если вовремя усилить команду, продажи, коммуникации с клиентом новыми технологиями.

Вы готовы распрощаться со сложностями 2020 года и встретить 2021 во всеоружии? Тогда начните следующий год с новыми инструментами в бизнесе и подключите сервис Битрикс24!

 Что такое Битрикс24 и для чего он нужен? 

Это сервис для ведения бизнеса, удаленной работы и организации продаж, которым пользуются более 8 000 000 компаний во всем мире, из них 90 000 в Беларуси. Система локализована на 18 языках и входит в топ-10 CRM мира.

Битрикс24 — это набор из пяти полезных инструментов:

2020, давай, до свидания! Скидки до 40% на Битрикс24

Все инструменты тесно взаимосвязаны, а это значит, что вам не придется переключаться между разными сервисами.  Подробнее о каждом инструменте.

Помогает продавать больше

Битрикс24.CRM объединяет все каналы коммуникаций с клиентами: звонки, письма, обращения через социальные сети, с сайта, через веб-формы, оплату в 1С и другие источники. Все данные о клиенте автоматически сохраняются в CRM. Не придется ничего ничего переносить вручную. CRM- система сама построит единый профиль заказчика с историей всех его обращений в компанию.

Это позволяет правильно оценивать эффективность работы отдела продаж, снижает временные затраты на поиск и анализ информации, а также учитывать потенциальных клиентов, отслеживать заказы, оплаты и воронку продаж.

2020, давай, до свидания! Скидки до 40% на Битрикс24

Помогает управлять и контролировать

Битрикс24 упрощает рабочие процессы в компании: совещания, обсуждения, постановка и контроль задач и многое другое. Сервис помогает контролировать исполнение задач. К задаче можно подключать коллег, оценивать их работу, учитывать затраченное время, планировать сроки. Настройка оплаты счетов, заявлений на отпуск и командировку, учет исходящих документов, получения авансов и подача заявок на оплату, все это можно делать онлайн в Битрикс24.

Кроме этого, в сервисе можно создавать посты и общаться всей компанией в Живой ленте – это интерактивная лента событий, которая объединяет всех сотрудников компании: новости, дни рождения, важные события и др. В системе можно подключить корпоративную почту, есть календарь с уведомлениями для планирования встреч.

Помогает экономить и эффективно тратить

Хранить документы компания может в облачном хранилище Битрикс24, не оплачивая дорогие сервера. В один клик в настройках подключите Яндекс.Метрика и Google.Analitycs, чтобы получать полную статистику по сайту, также к нему можно подключить бесплатный онлайн-чат. Сайты бесплатно размещаются на нашем хостинге в домене bitrix24.site, вам не придется платить за домен.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Создайте свой Битрикс24 за один клик и начинайте работать над задачами, общаться с коллегами, продавать больше!

Ловите последние в этом году крупные скидки на покупку Битрикс24!

2020, давай, до свидания! Скидки до 40% на Битрикс24

Скидки на любой облачный тариф Битрикс24
30% при подключении любого тарифа на 12 месяцев
40% при подключении любого тарифа на 24 месяца

Скидки на коробочную версию Битрикс24
10% на лицензии CRM, Интернет-магазин + CRM, Корпоративный портал (50, 100, 250 и 500 пользователей)
20% на переходы между лицензиями Битрикс24*
20% на переход на лицензию Интернет-магазин + CRM*

*для лицензий, которые были приобретены до 30 ноября 2020 г.

2020, давай, до свидания! Скидки до 40% на Битрикс24

УСЛОВИЯ АКЦИИ

  • Акция действует с 1 по 31 декабря 2020 года для ВСЕХ клиентов облачного и коробочного Битрикс24: для новых и действующих.
  • Оформить заказ на тариф Битрикс24 со скидкой по акции можно только с 1 декабря по 31 декабря 2020 года.

2020, давай, до свидания! Скидки до 40% на Битрикс24

Популярные тарифы и лицензии Битрикс24

2020, давай, до свидания! Скидки до 40% на Битрикс24

Тариф «ЗАДАЧИ+» - подойдет для эффективной дистанционной работы, контроля сотрудников и организации онлайн-продаж.
Особенности тарифа: для 24 пользователей, 50Г места в облаке, 1 сайт и лендинг.

Тариф «КОМАНДА» - подойдет для максимальной автоматизации работы и управления крупными проектами.
Особенности тарифа: для 50 бизнес-пользователей, 100Г места в облаке, 10 сайтов и лендингов.

Лицензия «ИНТЕРНЕТ- МАГАЗИН + CRM» - подойдет для тех, кто хочет разместить инструменты на своем сервере и добавить нестандартный функционал.
Особенности тарифа: для 12 бизнес-пользователей.

2020, давай, до свидания! Скидки до 40% на Битрикс24

Также, вы можете попробовать Бесплатный тариф Битрикс24, в котором есть необходимый набор инструментов для начала работы, достаточно зарегистрироваться на сайте или скачать приложение на смартфон.

                                             2020, давай, до свидания! Скидки до 40% на Битрикс24                       2020, давай, до свидания! Скидки до 40% на Битрикс24

2020, давай, до свидания! Скидки до 40% на Битрикс24


ИУП «1С-Битрикс»
+375 (17) 336-24-04
E-mail: belarus@1c-bitrix.by

 

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вы готовы распрощаться со сложностями 2020 года и встретить 2021 во всеоружии? Тогда начните следующий год с новыми инструментами в бизнесе иподключите сервис...
 
Новости дня
Новости разные
 
Будет скользко: синоптики объявили желтый уровень опасности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика