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2020, давай, до свидания! Скидки до 40% на Битрикс24
03.12.2020 10:39 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Нет такой компании в мире, которая входила бы в новый год без серьёзных изменений внутри себя. Бизнес продолжает работать, если вовремя усилить команду, продажи, коммуникации с клиентом новыми технологиями.
Вы готовы распрощаться со сложностями 2020 года и встретить 2021 во всеоружии? Тогда начните следующий год с новыми инструментами в бизнесе и подключите сервис Битрикс24!
Что такое Битрикс24 и для чего он нужен?
Это сервис для ведения бизнеса, удаленной работы и организации продаж, которым пользуются более 8 000 000 компаний во всем мире, из них 90 000 в Беларуси. Система локализована на 18 языках и входит в топ-10 CRM мира.
Все инструменты тесно взаимосвязаны, а это значит, что вам не придется переключаться между разными сервисами.
Помогает продавать больше
Битрикс24.CRM объединяет все каналы коммуникаций с клиентами: звонки, письма, обращения через социальные сети, с сайта, через веб-формы, оплату в 1С и другие источники. Все данные о клиенте автоматически сохраняются в CRM. Не придется ничего ничего переносить вручную. CRM- система сама построит единый профиль заказчика с историей всех его обращений в компанию.
Это позволяет правильно оценивать эффективность работы отдела продаж, снижает временные затраты на поиск и анализ информации, а также учитывать потенциальных клиентов, отслеживать заказы, оплаты и воронку продаж.
Помогает управлять и контролировать
Битрикс24 упрощает рабочие процессы в компании: совещания, обсуждения, постановка и контроль задач и многое другое. Сервис помогает контролировать исполнение задач. К задаче можно подключать коллег, оценивать их работу, учитывать затраченное время, планировать сроки. Настройка оплаты счетов, заявлений на отпуск и командировку, учет исходящих документов, получения авансов и подача заявок на оплату, все это можно делать онлайн в Битрикс24.
Кроме этого, в сервисе можно создавать посты и общаться всей компанией в Живой ленте – это интерактивная лента событий, которая объединяет всех сотрудников компании: новости, дни рождения, важные события и др. В системе можно подключить корпоративную почту, есть календарь с уведомлениями для планирования встреч.
Помогает экономить и эффективно тратить
Хранить документы компания может в облачном хранилище Битрикс24, не оплачивая дорогие сервера. В один клик в настройках подключите Яндекс.Метрика и Google.Analitycs, чтобы получать полную статистику по сайту, также к нему можно подключить бесплатный онлайн-чат. Сайты бесплатно размещаются на нашем хостинге в домене bitrix24.site, вам не придется платить за домен.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Создайте свой Битрикс24 за один клик и начинайте работать над задачами, общаться с коллегами, продавать больше!
Ловите последние в этом году крупные скидки на покупку Битрикс24!
Скидки на любой облачный тариф Битрикс24
Скидки на коробочную версию Битрикс24
*для лицензий, которые были приобретены до 30 ноября 2020 г.
УСЛОВИЯ АКЦИИ
Популярные тарифы и лицензии Битрикс24
Тариф «ЗАДАЧИ+» - подойдет для эффективной дистанционной работы, контроля сотрудников и организации онлайн-продаж.
Тариф «КОМАНДА» - подойдет для максимальной автоматизации работы и управления крупными проектами.
Лицензия «ИНТЕРНЕТ- МАГАЗИН + CRM» - подойдет для тех, кто хочет разместить инструменты на своем сервере и добавить нестандартный функционал.
Также, вы можете попробовать Бесплатный тариф Битрикс24, в котором есть необходимый набор инструментов для начала работы, достаточно
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Вы готовы распрощаться со сложностями 2020 года и встретить 2021 во всеоружии? Тогда начните следующий год с новыми инструментами в бизнесе иподключите сервис...
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