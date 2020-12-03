2020, давай, до свидания! Скидки до 40% на Битрикс24

Источник материала: ProBusiness

Нет такой компании в мире, которая входила бы в новый год без серьёзных изменений внутри себя. Бизнес продолжает работать, если вовремя усилить команду, продажи, коммуникации с клиентом новыми технологиями.

Вы готовы распрощаться со сложностями 2020 года и встретить 2021 во всеоружии? Тогда начните следующий год с новыми инструментами в бизнесе и подключите сервис Битрикс24!

Что такое Битрикс24 и для чего он нужен?

Это сервис для ведения бизнеса, удаленной работы и организации продаж, которым пользуются более 8 000 000 компаний во всем мире, из них 90 000 в Беларуси. Система локализована на 18 языках и входит в топ-10 CRM мира.

Битрикс24 — это набор из пяти полезных инструментов:





Все инструменты тесно взаимосвязаны, а это значит, что вам не придется переключаться между разными сервисами. Подробнее о каждом инструменте.

Помогает продавать больше

Битрикс24.CRM объединяет все каналы коммуникаций с клиентами: звонки, письма, обращения через социальные сети, с сайта, через веб-формы, оплату в 1С и другие источники. Все данные о клиенте автоматически сохраняются в CRM. Не придется ничего ничего переносить вручную. CRM- система сама построит единый профиль заказчика с историей всех его обращений в компанию.

Это позволяет правильно оценивать эффективность работы отдела продаж, снижает временные затраты на поиск и анализ информации, а также учитывать потенциальных клиентов, отслеживать заказы, оплаты и воронку продаж.





Помогает управлять и контролировать

Битрикс24 упрощает рабочие процессы в компании: совещания, обсуждения, постановка и контроль задач и многое другое. Сервис помогает контролировать исполнение задач. К задаче можно подключать коллег, оценивать их работу, учитывать затраченное время, планировать сроки. Настройка оплаты счетов, заявлений на отпуск и командировку, учет исходящих документов, получения авансов и подача заявок на оплату, все это можно делать онлайн в Битрикс24.

Кроме этого, в сервисе можно создавать посты и общаться всей компанией в Живой ленте – это интерактивная лента событий, которая объединяет всех сотрудников компании: новости, дни рождения, важные события и др. В системе можно подключить корпоративную почту, есть календарь с уведомлениями для планирования встреч.

Помогает экономить и эффективно тратить

Хранить документы компания может в облачном хранилище Битрикс24, не оплачивая дорогие сервера. В один клик в настройках подключите Яндекс.Метрика и Google.Analitycs, чтобы получать полную статистику по сайту, также к нему можно подключить бесплатный онлайн-чат. Сайты бесплатно размещаются на нашем хостинге в домене bitrix24.site, вам не придется платить за домен.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Создайте свой Битрикс24 за один клик и начинайте работать над задачами, общаться с коллегами, продавать больше!

Ловите последние в этом году крупные скидки на покупку Битрикс24!





Скидки на любой облачный тариф Битрикс24

30% при подключении любого тарифа на 12 месяцев

40% при подключении любого тарифа на 24 месяца

Скидки на коробочную версию Битрикс24

10% на лицензии CRM, Интернет-магазин + CRM, Корпоративный портал (50, 100, 250 и 500 пользователей)

20% на переходы между лицензиями Битрикс24*

20% на переход на лицензию Интернет-магазин + CRM*

*для лицензий, которые были приобретены до 30 ноября 2020 г.

УСЛОВИЯ АКЦИИ

Акция действует с 1 по 31 декабря 2020 года для ВСЕХ клиентов облачного и коробочного Битрикс24: для новых и действующих.

Оформить заказ на тариф Битрикс24 со скидкой по акции можно только с 1 декабря по 31 декабря 2020 года.





Популярные тарифы и лицензии Битрикс24





Тариф «ЗАДАЧИ+» - подойдет для эффективной дистанционной работы, контроля сотрудников и организации онлайн-продаж.

Особенности тарифа: для 24 пользователей, 50Г места в облаке, 1 сайт и лендинг.

Тариф «КОМАНДА» - подойдет для максимальной автоматизации работы и управления крупными проектами.

Особенности тарифа: для 50 бизнес-пользователей, 100Г места в облаке, 10 сайтов и лендингов.

Лицензия «ИНТЕРНЕТ- МАГАЗИН + CRM» - подойдет для тех, кто хочет разместить инструменты на своем сервере и добавить нестандартный функционал.

Особенности тарифа: для 12 бизнес-пользователей.





Также, вы можете попробовать Бесплатный тариф Битрикс24, в котором есть необходимый набор инструментов для начала работы, достаточно зарегистрироваться на сайте или скачать приложение на смартфон.







ИУП «1С-Битрикс»

+375 (17) 336-24-04

E-mail: belarus@1c-bitrix.by