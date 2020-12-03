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СМИ: Иванка Трамп задумалась над карьерой в политике

03.12.2020 10:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

СМИ: Иванка Трамп задумалась над карьерой в политике

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка после ухода отца с поста главы государства может начать собственную карьеру в политике. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Washington Post.

Источник сообщает, что Иванка всерьез задумывается над политической карьерой и рассматривает вариант с выдвижением на политическую должность либо укрепление собственного влияния в кругах республиканцев. При этом женщина уклоняется от прямого ответа на вопрос, есть ли у нее планы когда-либо баллотироваться на пост президента.

Подчеркивается, что за четыре года работы в качестве советника президента США Иванка стала «гордым республиканцем» и «сторонником Трампа». Об этом женщина заявляла в начале текущего года в интервью телеканалу Fox News.

Отмечается, что Иванка умеет производить впечатление, поэтому, если она захочет оставаться в политике, ее примут «с распростертыми объятиями».

В свою очередь, Марисса Велес Краксбергер – бывший креативный директор компании Иванки Трамп – выразила мнение, что дочь Дональда Трампа «хотела бы быть первой женщиной-президентом».

Фото: AP Photo / Manuel Balce Cenet

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Дочь президента США Дональда Трампа Иванка после ухода отца с поста главы государства может начать собственную карьеру в политике. Об этом пишет РИА «Новости» со...
 
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