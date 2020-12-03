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Скорая и легковушка столкнулись в Пуховичском районе

03.12.2020 10:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Скорая и легковушка столкнулись в Пуховичском районе

Легковой автомобиль Skoda и машина скорой медпомощи столкнулись в Пуховичском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Авария произошла в ночь со среды на четверг 3 декабря в поселке Дружный (Пуховичский район). Приехавшие на место спасатели выяснили, что произошло лобовое столкновение. В результате ДТП водитель легковушки оказался заблокирован в салоне. Его вызволили с помощью специнструмента.

После этого пострадавшего с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

 

Фото МЧС

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Легковой автомобиль Skoda и машина скорой медпомощи столкнулись в Пуховичском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Авария произошла в ночь со среды на...
 
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