Скорая и легковушка столкнулись в Пуховичском районе

Источник материала: ОНТ

Легковой автомобиль Skoda и машина скорой медпомощи столкнулись в Пуховичском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Авария произошла в ночь со среды на четверг 3 декабря в поселке Дружный (Пуховичский район). Приехавшие на место спасатели выяснили, что произошло лобовое столкновение. В результате ДТП водитель легковушки оказался заблокирован в салоне. Его вызволили с помощью специнструмента.

После этого пострадавшего с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.





Фото МЧС

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram