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«Люди, работающие здесь, живут этим»: Караник и Караев посетили молочный завод в Гродненской области

03.12.2020 10:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Люди, работающие здесь, живут этим»: Караник и Караев посетили молочный завод в Гродненской области

Переработка сельхозпродукции в этом году стала двигателем экономики Гродненской области. Удалось нарастить объемы и добиться более углубленной переработки, в первую очередь, мяса и молока. 

Что делать с растущими объемами выпуска молока и где искать новые рынки сбыта на одном из ведущих предприятий в отрасли, обсудили губернатор и помощник Президента по региону. В сутки здесь перерабатывают до 1700 тонн молока. Имеются и мощности для роста в 10-15% – это экспорт и приток валюты. В следующем году здесь намерены открыть новую линию по выпуску творожных продуктов, а также увеличить экспорт в Китай. 

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области: «Видно, что наша продукция, я с директором пообщался, так востребована. И люди, работающие здесь, живут этим, очень глубоко во все процессы вникают, гордость за них берет». 

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома: «Что касается нашей переработки, здесь очень пристальное внимание, потому что у нас сейчас разрабатывается программа увеличения производства сельхозпродукции. Это производство продукции и растениеводства, и животноводства. Поэтому мы должны быть готовы к переработке увеличивающихся объемов молока и мяса, если это касается животноводства. Поэтому сейчас обсуждается дальнейшая стратегия развития и переработки, чтобы мы это промсырье превращали сразу в продукты с высокой добавленной стоимостью». 

Также гости встретились с коллективом предприятия – в штате здесь 2200 человек. Тем для разговора нашлось много – от решения коммунальных проблем до вопросов государственной важности. 

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Теги: Курсы валют
 
 
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Переработка сельхозпродукции в этом году стала двигателем экономики Гродненской области. Удалось нарастить объемы и добиться более углубленной переработки, в...
 
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