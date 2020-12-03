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«Люди, работающие здесь, живут этим»: Караник и Караев посетили молочный завод в Гродненской области
Источник материала: ОНТ
Переработка сельхозпродукции в этом году стала двигателем экономики Гродненской области. Удалось нарастить объемы и добиться более углубленной переработки, в первую очередь, мяса и молока.
Что делать с растущими объемами выпуска молока и где искать новые рынки сбыта на одном из ведущих предприятий в отрасли, обсудили губернатор и помощник Президента по региону. В сутки здесь перерабатывают до 1700 тонн молока. Имеются и мощности для роста в 10-15% – это экспорт и приток валюты. В следующем году здесь намерены открыть новую линию по выпуску творожных продуктов, а также увеличить экспорт в Китай.
Также гости встретились с коллективом предприятия – в штате здесь 2200 человек. Тем для разговора нашлось много – от решения коммунальных проблем до вопросов государственной важности.
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«Люди, работающие здесь, живут этим»: Караник и Караев посетили молочный завод в Гродненской области
Переработка сельхозпродукции в этом году стала двигателем экономики Гродненской области. Удалось нарастить объемы и добиться более углубленной переработки, в...
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