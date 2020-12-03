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Обрушение здания в Египте: погибли шесть человек
Источник материала: ОНТ
В египетской Александрии, расположенной на берегу Средиземного моря, обрушился трехэтажный жилой дом, в результате чего погибли не менее шести человек. Об этом
Спасательные службы, работавшие на месте трагедии, сообщили об обнаружении шести безжизненных тел. Спасатели продолжают поиски без вести пропавших. По предварительным данным, под завалами в результате происшествия оказались две семьи (девять человек). Удалось спасти двоих детей.
Полиция оцепила территорию. Причина обрушения пока не названа.
Фото Twitter
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В египетской Александрии, расположенной на берегу Средиземного моря, обрушился трехэтажный жилой дом, в результате чего погибли не менее шести человек. Об этом...
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