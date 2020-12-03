ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обрушение здания в Египте: погибли шесть человек

03.12.2020 10:53 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Обрушение здания в Египте: погибли шесть человек

В египетской Александрии, расположенной на берегу Средиземного моря, обрушился трехэтажный жилой дом, в результате чего погибли не менее шести человек. Об этом сообщает Синьхуа.

Спасательные службы, работавшие на месте трагедии, сообщили об обнаружении шести безжизненных тел. Спасатели продолжают поиски без вести пропавших. По предварительным данным, под завалами в результате происшествия оказались две семьи (девять человек). Удалось спасти двоих детей.

Полиция оцепила территорию. Причина обрушения пока не названа.



Фото Twitter

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В египетской Александрии, расположенной на берегу Средиземного моря, обрушился трехэтажный жилой дом, в результате чего погибли не менее шести человек. Об этом...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно женщина на Mercedes сбила осветительную опору, та упала на крышу авто
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика