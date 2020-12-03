Еще три человека заявили, что не подписывали обращение провластных спортсменов. Но их имена есть в списке

Источник материала: Tut.by

Еще три человека публично заявили, что не подписывали никаких обращений провластных спортсменов, но при этом обнаружили себя в списке.



Александр Куришта - справа.

Борец Александр Куришта нашел себя под номером 1650 и написал в сториз Instagram, что ничего не подписывал.

Удивилась, найдя себя в списке и тренер по батуту Наталья Парамонова.

«Как моя фамилия попала? Думаю, что берут списки национальных команд и всех добавляют в список подписантов. Потом нас перед фактом ставят.

Мне звонили и предлагали подписать. Я сказала, что не хочу», — рассказала Парамонова.

Мастер спорта по греко-римской борьбе Александр Букрей написал, что никакие письма лично не подписывал.

Напомним, ранее аналогичную информацию опубликовали три футболиста могилевского «Днепра»: Максим Ходенков, Евгений Елезаренко и Илья Удодов.

В пресс-службе клуба сказали Euroradio , что никаких обращений вообще не получали.

«Как на этом сайте оказались фамилии наших футболистов, никому неизвестно, это хороший вопрос. Могу точно сказать, что за них этого здесь никто не делал. Клуб никакие списки никуда не подавал. Кто-то, видимо, по ошибке или, может, для количества, вставил эти фамилии.

Таким образом, можно и мою, и вашу фамилию туда вставить… и вообще какую угодно. Откуда мы знаем, что это правда?» — сказал пресс-секретарь команды Алексей Чижов.