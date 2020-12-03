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В iOS нашли уязвимость, через которую позволялось захватить контроль над iPhone через Wi-Fi

03.12.2020 11:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В мобильной операционной системе iOS от Apple обнаружили уязвимость, которая позволяла захватить контроль над iPhone и iPad через Wi-Fi. Об этом сообщил исследователь безопасности из Google Project Zero Иан Бир (Ian Beer).

С помощью этой уязвимости можно было, например, читать электронную почту пользователей, загружать фотографии, получать доступ к микрофону устройства.

Проблема была связана с протоколом AWDL (Apple Wireless Direct Link), запатентованным Apple. Он нужен для работы некоторых функций девайсов вроде AirDrop. Бир взломал систему через переполнение буфера AWDL. По его словам, эксплойты можно было запустить на устройстве без «подозрений» для системы. В итоге ему даже удалось получить доступ к паролям и криптографическим ключам. «Взломщик» использовал ноутбук, мини-компьютер Raspberry Pi и несколько адаптеров Wi-Fi.

Впрочем, уязвимость, которую использовали для получения доступа к устройствам Apple, устранили еще в мае в версии iOS 13.5. Бир также уточняет: у него нет данных, что таким образом смартфоны когда-либо взламывались злоумышленниками.

Ниже — цены популярных сейчас смартфонов Apple:

 
 
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