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НАТО назвало Россию главной угрозой на ближайшие 10 лет
03.12.2020 11:15 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: scoopnest.com
На втором месте – Китай. Третьей по значимости угрозой для Альянса назван международный терроризм.
Минимум до 2030 года Россия будет оставаться для НАТО главной военной угрозой. Об этом говорится в докладе о реформировании альянса «НАТО-2030», пишет
Альянс намерен усиливать свои возможности по сдерживанию России, но при этом продолжая диалог о мирном сосуществовании на базе Совета Россия- НАТО, отмечается в документе.
Альянс также намерен внимательно следить за сотрудничеством Москвы и Пекина – в первую очередь военно-техническим.«Хотя Китай не представляет для альянса такого масштаба непосредственной военной угрозы, как Россия, он расширяет свои военные возможности в Средиземном море, Атлантическом океане и Арктике, а также углубляет оборонное сотрудничество с Россией», — говорится в документе.
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На втором месте – Китай. Третьей по значимости угрозой для Альянса назван международный терроризм.
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