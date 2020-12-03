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НАТО назвало Россию главной угрозой на ближайшие 10 лет

03.12.2020 11:15 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: scoopnest.com

На втором месте – Китай. Третьей по значимости угрозой для Альянса назван международный терроризм.

Минимум до 2030 года Россия будет оставаться для НАТО главной военной угрозой. Об этом говорится в докладе о реформировании альянса «НАТО-2030», пишет РБК.

Альянс намерен усиливать свои возможности по сдерживанию России, но при этом продолжая диалог о мирном сосуществовании на базе Совета Россия- НАТО, отмечается в документе.

Альянс также намерен внимательно следить за сотрудничеством Москвы и Пекина – в первую очередь военно-техническим.

«Хотя Китай не представляет для альянса такого масштаба непосредственной военной угрозы, как Россия, он расширяет свои военные возможности в Средиземном море, Атлантическом океане и Арктике, а также углубляет оборонное сотрудничество с Россией», — говорится в документе.

 

 
 
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На втором месте – Китай. Третьей по значимости угрозой для Альянса назван международный терроризм.
 
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