Источник материала: Хартия'97

WP: Иванка Трамп может начать собственную политическую карьеру 3.12.2020, 11:05

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Иванка Трамп

Рассматриваются разные варианты участия в выборах и в деятельности Республиканской партии США.

Дочь действующего президента США Дональда Трампа Иванка может начать собственную политическую карьеру после окончания президентского срока отца.

Об этом сообщает The Washington Post , ссылаясь на источники, близкие к семье Трампа.

По словам собеседника, Иванка Трамп может либо выдвинуть свою кандидатуру на какой-либо выборный пост, либо начать активно участвовать в деятельности Республиканской партии США. Например, если дочь президента и ее супруг Джаред Кушнер вернутся жить в Нью-Йорк, то она может участвовать в выборах в Палату представителей Конгресса США от 12 округа штата Нью-Йорк.

«Я думаю, что она хотела бы быть (первой) женщиной-президентом», — заявила бывший креативный директор компании Иванки Трамп Марисса Велес Краксбергер.

Издание отмечает, что дочь президента США не стала прямо отвечать на вопрос, намерена ли она участвовать в гонке за кресло в Белом доме.

Согласно изданию, за четыре года работы в качестве советника президента США «знаменитая жительница Нью-Йорка с либеральными взглядами, от которой многие ожидали оказания сдерживающего эффекта» на действующего президента, стала ярым защитником программы Сделаем Америку снова великой и «гордым республиканцем, сторонником Трампа», как она заявила в интервью телеканалу Fox News в начале этого года.

«Я думаю, что она производит впечатление, и большинство людей считают, что она производит впечатление, и, если она хочет оставаться в политике, люди примут ее с распростертыми объятиями. Но оставаться вовлеченным в политику — это не то же самое, что баллотироваться», — заметил бывший чиновник Белого дома.

Ранее ряд американских СМИ, в том числе CNN и Bloomberg, сообщили, что Дональд Трамп обсуждал возможность участия в выборах 2016 года в тандеме со своей дочерью Иванкой. Глава Белого дома назвал эту информацию фейком.

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