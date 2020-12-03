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WP: Иванка Трамп может начать собственную политическую карьеру

03.12.2020 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

WP: Иванка Трамп может начать собственную политическую карьеру

  • 3.12.2020, 11:05
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WP: Иванка Трамп может начать собственную политическую карьеру
Иванка Трамп

Рассматриваются разные варианты участия в выборах и в деятельности Республиканской партии США.

Дочь действующего президента США Дональда Трампа Иванка может начать собственную политическую карьеру после окончания президентского срока отца.

Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на источники, близкие к семье Трампа.

По словам собеседника, Иванка Трамп может либо выдвинуть свою кандидатуру на какой-либо выборный пост, либо начать активно участвовать в деятельности Республиканской партии США. Например, если дочь президента и ее супруг Джаред Кушнер вернутся жить в Нью-Йорк, то она может участвовать в выборах в Палату представителей Конгресса США от 12 округа штата Нью-Йорк.

«Я думаю, что она хотела бы быть (первой) женщиной-президентом», — заявила бывший креативный директор компании Иванки Трамп Марисса Велес Краксбергер.

Издание отмечает, что дочь президента США не стала прямо отвечать на вопрос, намерена ли она участвовать в гонке за кресло в Белом доме.

Согласно изданию, за четыре года работы в качестве советника президента США «знаменитая жительница Нью-Йорка с либеральными взглядами, от которой многие ожидали оказания сдерживающего эффекта» на действующего президента, стала ярым защитником программы Сделаем Америку снова великой и «гордым республиканцем, сторонником Трампа», как она заявила в интервью телеканалу Fox News в начале этого года.

«Я думаю, что она производит впечатление, и большинство людей считают, что она производит впечатление, и, если она хочет оставаться в политике, люди примут ее с распростертыми объятиями. Но оставаться вовлеченным в политику — это не то же самое, что баллотироваться», — заметил бывший чиновник Белого дома.

Ранее ряд американских СМИ, в том числе CNN и Bloomberg, сообщили, что Дональд Трамп обсуждал возможность участия в выборах 2016 года в тандеме со своей дочерью Иванкой. Глава Белого дома назвал эту информацию фейком.

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Рассматриваются разные варианты участия в выборах и в деятельности Республиканской партии США.
 
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