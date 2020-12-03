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Основатель PandaDoc: Беларусь стала токсичной для ИТ
Источник материала: Хартия'97
Основатель PandaDoc: Беларусь стала токсичной для ИТ
Предприниматель Микита Микадо заявил, что из Беларуси уже уехали тысячи IT-специалистов.
Беларусь стала «токсичной для ИТ», участники рынка уезжают из страны, заявил в
«Беларусь стала токсичной для ИТ. Компании и специалисты медленно, но верно покидают страну. Конечно, наша история лишь часть мозаики, собранной из насилия, отключения интернета, посадки других ИТшников, итд. Тем не менее, это часть существенная», — написал он.
По словам Микадо, его компания собиралась нанять около 200 человек во второй половине 2020 и в 2021 году. Однако, отмечает предприниматель, сейчас «найм заморожен». Компания продолжает искать сотрудников, но уже в Украине, а также в Польше и Португалии.
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Предприниматель Микита Микадо заявил, что из Беларуси уже уехали тысячи IT-специалистов.
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