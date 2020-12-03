ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Основатель PandaDoc: Беларусь стала токсичной для ИТ

03.12.2020 11:19 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Основатель PandaDoc: Беларусь стала токсичной для ИТ

  • 3.12.2020, 10:54
  • 1,315
Основатель PandaDoc: Беларусь стала токсичной для ИТ

Предприниматель Микита Микадо заявил, что из Беларуси уже уехали тысячи IT-специалистов.

Беларусь стала «токсичной для ИТ», участники рынка уезжают из страны, заявил в Facebook основатель ИТ-стартапа PandaDoc, в котором в сентябре прошли обыски и аресты сотрудников, Микита Микадо.

«Беларусь стала токсичной для ИТ. Компании и специалисты медленно, но верно покидают страну. Конечно, наша история лишь часть мозаики, собранной из насилия, отключения интернета, посадки других ИТшников, итд. Тем не менее, это часть существенная», — написал он.

По словам Микадо, его компания собиралась нанять около 200 человек во второй половине 2020 и в 2021 году. Однако, отмечает предприниматель, сейчас «найм заморожен». Компания продолжает искать сотрудников, но уже в Украине, а также в Польше и Португалии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предприниматель Микита Микадо заявил, что из Беларуси уже уехали тысячи IT-специалистов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Обрушение здания в Египте: погибли шесть человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика