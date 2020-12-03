Источник материала: Хартия'97

Новое унижение Таракана 3.12.2020, 10:28

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Представители стран ОДКБ смотрели на узурпатора, как на тяжело больного.

Политолог Валерий Карбалевич в своем телеграм-канале отмечает, что последний саммит ОДКБ стал новым унижением для Саши Таракана.

«На всех прошлых саммитах ОДКБ Лукашенко чувствовал себя уверенно, выступал с различными инициативами, снисходительно смотрел на других членов этой организации, Время от времени критиковал их», — вспоминает Валерий Карбалевич.

Саммит ОДКБ 2 декабря стал довольно унизительным для Лукашенко. Другие лидеры стран-членов этого союза смотрели на незаконного представителя Беларуси с сочувствием. Так ведут себя цивилизованные люди в палате тяжело больного.

И это негласное сочувствие сильно раздражило Лукашенко. Ему бы лучше помолчать. В таком случае не было бы видно, в каком возбужденном состоянии он находится.

Однако это не в его стиле. Он начал оправдываться: «Это абсолютно точно стало нам известно, дело в создании военной группировки НАТО для захвата этих [западных белорусских] земель... это никакие не цветные революции, это обычный мятеж».

Ничего нового Лукашенко не сказал. То, что «в Беларуси не может быть почвы для революции, что протесты организованы Западом, что НАТО собирается захватить Беларусь», он говорил и раньше. Но это была пропаганда для внутреннего пользования и для воздействия на российскую аудиторию.

«Но предлагать такую примитивную версию лидерам постсоветских государств вряд ли стоило. Они же люди опытные. Им немного обидно, когда их принимают за лохов, которым можно вешать лапшу на уши. Это как раз тот случай, когда молчание – золото», — пишет политолог.

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