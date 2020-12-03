Отказаться от европейских сыров и виски, перекрыть транзит нефти и газа: в Беларуси придуман ответ на санкции

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Прекратить поставки топлива в Украину

По словам Ковалева, «Мозырский НПЗ» фактически работает на рынок Украины. Если Украина присоединяется к санкциям, то завод может прекратить поставки в эту страну. Профессор уверен, что в целом Беларусь не ощутит последствий такого решения.



«Украина также присоединилась к антибеларусским санкциям. Что ж, Мозырский НПЗ работает фактически на украинский рынок. Все, начиная от автомобилей руководства этой страны и заканчивая украинскими танками, заправляется беларусской «горючкой». А если мы перестанем поставлять нефтепродукты в Украину? Да, рабочие НПЗ пострадают, но в целом наша страна этого маневра практически не заметит. Немного уменьшится сумма налогов, поступающих с Мозырского НПЗ в бюджет», — цитирует газета Михаила Ковалева.

Запретить европейские товары — сыры и виски

Еще одна идея от профессора-экономиста — запрет на поставки товаров из Евросоюза в Беларусь. Урон от такого эмбарго для ЕС составит миллиарды долларов, а кроме того, по мнению Ковалева, это ударит и по дилерам европейских компаний.

«Если санкционная политика продолжится, в ответ мы можем ввести санкции на поставки европейских товаров в Беларусь. Цена вопроса — миллиарды долларов. И это ощутимый урон европейскому бизнесу и тем беларусам (а таких сейчас очень много), которые работают во всевозможных дилерских и тому подобных компаниях, продавая здесь товары — от сыров и виски до красок», — сказал он.

Михаил Ковалев предполагает, что страны Балтии можно наказать за санкции переориентацией грузов из портов Клайпеды и Риги, пусть это и потребует времени.

«Конечно, это потребует времени и будет менее выгодным для нас, но потери Литвы окажутся куда более ощутимыми», — сказал он.

Перекрыть транзит нефти и газа

Михаил Ковалев допускает, что Лукашенко может даже перекрыть газо- и нефтепроводы в Европу. Из-за этого санкции в отношении Беларуси будут не столь существенными, как обсуждается, считает профессор.

«Кроме того, вы же знаете решительность нашего президента. Если экономические санкции против Беларуси будут существенными, он может дать команду, например, перекрыть нефтепровод и газопровод в канун зимы. «Северный поток — 2» еще не построен. К тому же любое давление на нашу страну еще сильнее подталкивает Беларусь к интеграции с Россией. Поэтому я не думаю, что санкции против нас в итоге будут столь существенными, как это обсуждается», — сказал он.

Напомним, Евросоюз сейчас работает над третьим пакетом санкций. На этот раз под санкции могут попасть не только чиновники, но и бизнесмены, приближенные к Александру Лукашенко, а также их компании.

Отправлять мигрантов в Европу

Еще один участник круглого стола политический аналитик Вадим Боровик предположил, что Беларусь может отправлять нелегальных мигрантов в Европу напрямую через границу.

«Беларусь защищает ЕС от нелегальных мигрантов, наркотрафика и других угроз. Мы можем не тратить на это деньги из бюджета, а всех отправлять напрямую через границу, пускай Европа с ними разбирается. Вы видите, какие там сейчас проблемы с мигрантами. Мы, конечно, в этом не заинтересованы, но нас вынуждают к таким мерам», — сказал он.