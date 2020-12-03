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«Кольку вооружил, пистолет, автомат...» Появился бэкстейдж эпизода с выходом вооруженного Лукашенко к силовикам (видео)
Источник материала: Onliner
Сообщество By_Pol
Запись дана с нескольких камер. В том числе, судя по всему, с площадки комплекса «Рубеж», на которой стоит боец с нагрудным регистратором. Слышны разговоры силовиков, которые сами несколько удивлены этим зрелищем:
— С автоматом, б...!
— Да ну! Серьезно?
— Вооружил сына, б..., до зубов. Пистолет, автомат, ... твою мать, короче, — восхищен кто-то.
Также слышны аплодисменты.
— Убрать их! — командует Лукашенко, имея в виду немногочисленных протестующих у оцепления.
Обращаясь к силовикам, говорит:
— Спасибо! В вашей жизни все впереди. Вы ее будете еще вспоминать. Герои вы!
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«Кольку вооружил, пистолет, автомат...» Появился бэкстейдж эпизода с выходом вооруженного Лукашенко к силовикам (видео)
Сообщество By_Pol опубликовало очередную запись, сделанную со стороны силовиков. На этот раз нам показали, что происходило в оцеплении 23 августа, когда Александр...
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