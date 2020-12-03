ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Кольку вооружил, пистолет, автомат...» Появился бэкстейдж эпизода с выходом вооруженного Лукашенко к силовикам (видео)

03.12.2020 11:29 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сообщество By_Pol опубликовало очередную запись, сделанную со стороны силовиков. На этот раз нам показали, что происходило в оцеплении 23 августа, когда Александр Лукашенко и его сын Николай появлялись в кадре вооруженные и в экипировке. На этом видео другой ракурс и, что важно, озвучка, которой не было в телерепортажах.

Запись дана с нескольких камер. В том числе, судя по всему, с площадки комплекса «Рубеж», на которой стоит боец с нагрудным регистратором. Слышны разговоры силовиков, которые сами несколько удивлены этим зрелищем:

— С автоматом, б...!

— Да ну! Серьезно?

— Вооружил сына, б..., до зубов. Пистолет, автомат, ... твою мать, короче, — восхищен кто-то.

Также слышны аплодисменты.

— Убрать их! — командует Лукашенко, имея в виду немногочисленных протестующих у оцепления.

Обращаясь к силовикам, говорит:

— Спасибо! В вашей жизни все впереди. Вы ее будете еще вспоминать. Герои вы!

В предыдущих сериях

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщество By_Pol опубликовало очередную запись, сделанную со стороны силовиков. На этот раз нам показали, что происходило в оцеплении 23 августа, когда Александр...
 
Новости дня
Новости разные
 
Трое пострадавших в Могилевском районе: микроавтобус столкнулся с машиной дорожников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика