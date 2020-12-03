«Кольку вооружил, пистолет, автомат...» Появился бэкстейдж эпизода с выходом вооруженного Лукашенко к силовикам (видео)

Источник материала: Onliner

Сообщество By_Pol опубликовало очередную запись, сделанную со стороны силовиков. На этот раз нам показали, что происходило в оцеплении 23 августа, когда Александр Лукашенко и его сын Николай появлялись в кадре вооруженные и в экипировке. На этом видео другой ракурс и, что важно, озвучка, которой не было в телерепортажах.

Запись дана с нескольких камер. В том числе, судя по всему, с площадки комплекса «Рубеж», на которой стоит боец с нагрудным регистратором. Слышны разговоры силовиков, которые сами несколько удивлены этим зрелищем:

— С автоматом, б...!

— Да ну! Серьезно?

— Вооружил сына, б..., до зубов. Пистолет, автомат, ... твою мать, короче, — восхищен кто-то.

Также слышны аплодисменты.

— Убрать их! — командует Лукашенко, имея в виду немногочисленных протестующих у оцепления.

Обращаясь к силовикам, говорит:

— Спасибо! В вашей жизни все впереди. Вы ее будете еще вспоминать. Герои вы!

В предыдущих сериях