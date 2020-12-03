Трое пострадавших в Могилевском районе: микроавтобус столкнулся с машиной дорожников

Источник материала: Onliner

Вчера, 2 декабря, на автодороге Могилев — Чаусы, возле деревни Тараново Могилевского района произошла авария с участием автомобиля ГАЗ дорожной службы и микроавтобуса Ford Transit. В результате столкновения пострадали три человека.

В 15:24 сообщение о ДТП поступило в МЧС.

— Выяснилось, что произошло столкновение микроавтобуса Ford Transit и грузового автомобиля ГАЗ 2232, водитель микроавтобуса был травмирован и зажат внутри салона, — рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.





Спасатели деблокировали пострадавшего водителя с помощью специального гидравлического аварийно-спасательного инструмента, после чего на автомобиле медицинской службы МЧС его доставили в больницу.

— В результате ДТП также пострадали двое дорожных рабочих, производивших ремонтные работы на обочине. Один из них также был доставлен в больницу работниками МЧС, другой получил ушиб и в госпитализации не нуждался, — сообщили в МЧС.





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