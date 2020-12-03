ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Доллар продолжает потихоньку дешеветь

03.12.2020 11:29 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

У евро вчера была богатырская судорога, курс подскочил после штиля. При этом доллар тихонько болтался вокруг ноля и вообще делал такое лицо, будто собирается устало дешеветь после довольно долгого подъема. Посмотрим, что эти двое покажут сегодня.

С утра доллар подешевел ровно на ту же величину, что и вчера: 0,24 копейки. Он торгуется пока по 2,5857 белорусского рубля.

Евро чуть успокоился, но не совсем: плюс 0,87 копейки. Его покупают и продают по 3,1336.

Сотня российских рублей набрала 0,96 копейки. Сейчас она стоит 3,4343.

В среду доллар подешевел на 0,24 копейки, до 2,5881. Евро прибавил 2,49 копейки и вырос до 3,1249 рубля. Каждые сто российских рублей подорожали на мощные 2,61 копейки, и стоили 3,4247.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У евро вчера была богатырская судорога, курс подскочил после штиля. При этом доллар тихонько болтался вокруг ноля и вообще делал такое лицо, будто собирается...
 
Новости дня
Новости разные
 
Рыбаки открыли ледовый сезон себе и спасателям. Один погиб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика