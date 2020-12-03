Доллар продолжает потихоньку дешеветь

Источник материала: Onliner

У евро вчера была богатырская судорога, курс подскочил после штиля. При этом доллар тихонько болтался вокруг ноля и вообще делал такое лицо, будто собирается устало дешеветь после довольно долгого подъема. Посмотрим, что эти двое покажут сегодня.

С утра доллар подешевел ровно на ту же величину, что и вчера: 0,24 копейки. Он торгуется пока по 2,5857 белорусского рубля.

Евро чуть успокоился, но не совсем: плюс 0,87 копейки. Его покупают и продают по 3,1336.

Сотня российских рублей набрала 0,96 копейки. Сейчас она стоит 3,4343.

В среду доллар подешевел на 0,24 копейки, до 2,5881. Евро прибавил 2,49 копейки и вырос до 3,1249 рубля. Каждые сто российских рублей подорожали на мощные 2,61 копейки, и стоили 3,4247.