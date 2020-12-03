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Доллар продолжает потихоньку дешеветь
Источник материала: Onliner
У евро вчера была богатырская судорога, курс подскочил после штиля. При этом доллар тихонько болтался вокруг ноля и вообще делал такое лицо, будто собирается устало дешеветь после довольно долгого подъема. Посмотрим, что эти двое покажут сегодня.
С утра доллар подешевел ровно на ту же величину, что и вчера: 0,24 копейки. Он торгуется пока по 2,5857 белорусского рубля.
Евро чуть успокоился, но не совсем: плюс 0,87 копейки. Его покупают и продают по 3,1336.
Сотня российских рублей набрала 0,96 копейки. Сейчас она стоит 3,4343.
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У евро вчера была богатырская судорога, курс подскочил после штиля. При этом доллар тихонько болтался вокруг ноля и вообще делал такое лицо, будто собирается...
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