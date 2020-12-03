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Рыбаки открыли ледовый сезон себе и спасателям. Один погиб

03.12.2020 11:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера днем в Витебской области зафиксирован первый в этом сезоне выезд к провалившимся под лед рыбакам. На этот раз замерзло (с виду) озеро Сосна у деревни Межа. Оттуда и поступило сообщение о терпящих бедствие рыбаках, сообщает МЧС. Учитывая толщину льда, они пользовались лодкой, но что-то пошло не так.

К приезду работников МЧС в 600 метрах от берега на поверхности воды находился один человек. Лодки и второго видно не было.

Используя спасательную доску, круг, жилеты и лодку кого-то из местных, вытащили 25-летнего парня.

Также достали из озера мужчину 1985 года рождения. Он был мертв.





Пострадавший госпитализирован с переохлаждением.

По информации МЧС, рыбаки пробирались по льду на деревянной лодке. Толщина льда при этом — 2—3 сантиметра, глубина озера — до 5 метров. Лодка перевернулась, люди провалились под лед.

 
 
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Вчера днем в Витебской области зафиксирован первый в этом сезоне выезд к провалившимся под лед рыбакам. На этот раз замерзло (с виду) озеро Сосна у деревни Межа....
 
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