В Гродно женщина на Mercedes сбила осветительную опору, та упала на крышу авто

Источник материала: Onliner

Вчера примерно в 13:00 на улице Весенней в Гродно частично остановилось движение после того, как Mercedes врезался в осветительную опору, попутно столкнувшись с еще одной машиной. Опора удара не выдержала и упала на крышу Mercedes. Подробности этого дорожно-транспортного происшествия сообщили в ГАИ Гродненской области.

За рулем Mercedes находилась 45-летняя женщина.

— Предварительно установлено, что в какой-то момент она потеряла управление, съехала за пределы проезжей части, где совершила наезд на осветительную опору, — рассказали в Госавтоинспекции. — Одновременно в заднюю часть Mercedes въехал автомобиль Renault под управлением 49-летнего мужчины.





Сбитая опора упала на крышу Mercedes, при этом задев линию электропередачи.

Сообщается, что травм в результате аварии никто не получил. По факту ДТП проводится проверка.

А вот движение на данном участке дороги было парализовано более чем на час в связи с обрывом линии электропередачи.





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