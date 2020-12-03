|
В Гродно женщина на Mercedes сбила осветительную опору, та упала на крышу авто
Источник материала: Onliner
Вчера примерно в 13:00 на улице Весенней в Гродно частично остановилось движение после того, как Mercedes врезался в осветительную опору, попутно столкнувшись с еще одной машиной. Опора удара не выдержала и упала на крышу Mercedes. Подробности этого дорожно-транспортного происшествия сообщили в ГАИ Гродненской области.
За рулем Mercedes находилась 45-летняя женщина.
— Предварительно установлено, что в какой-то момент она потеряла управление, съехала за пределы проезжей части, где совершила наезд на осветительную опору, — рассказали в Госавтоинспекции. — Одновременно в заднюю часть Mercedes въехал автомобиль Renault под управлением 49-летнего мужчины.
Сбитая опора упала на крышу Mercedes, при этом задев линию электропередачи.
Сообщается, что травм в результате аварии никто не получил. По факту ДТП проводится проверка.
А вот движение на данном участке дороги было парализовано более чем на час в связи с обрывом линии электропередачи.
Знакомы с ситуацией? Пишите нам:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера примерно в 13:00 на улице Весенней в Гродно частично остановилось движение после того, как Mercedes врезался в осветительную опору, попутно столкнувшись с еще...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)