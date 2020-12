Как попасть в IT и что там делать: об этом расскажут на IT-событиях декабря

Источник материала: Onliner

В декабре пройдут три довольно крупные конференции — все они будут онлайновыми, что уже стало обыденностью. На IT Entrance спикеры поведают о начале карьеры в IT, ProQuality Conference 2020 посвящена тестированию, а на IT Home Conference рассмотрят нюансы работы в разных направлениях IT.

IT Home Conference (11—12 декабря)

Конференция, в общем-то, обо всем в IT: что волнует инженеров, с чем сталкиваются бизнес-аналитики, менеджеры проектов и другие специалисты индустрии. Плюс, конечно, блокчейн, искусственный интеллект и другие трендовые технологии. IT Home Conference пройдет в онлайн-формате, ожидается более 2 тыс. участников и порядка 40 докладов. Мероприятие бесплатное, зарегистрироваться можно по ссылке .

ProQuality Conference 2020 (18 декабря)

Это конференция о тестировании продуктов: тренды, проверка на безопасность, инструменты, автоматизация и решение проблем, которые связаны со всем описанным. Событие тоже будет идти в онлайне, для участия нужно зарегистрироваться .

IT Entrance (19 декабря)

Конференция посвящена вопросам, которые интересуют начинающих айтишников: как начать карьеру и какое направление выбрать, правильный выбор курсов, подготовка к собеседованию, популярные специальности и так далее. Среди спикеров — генеральный директор Belhard Игорь Мамоненко, преподаватель БГУ и член экспертного совета при администрации ПВТ Константин Мулярчик, директор компании Digis Никита Нагаткин и другие специалисты. IT Entrance — конференция бесплатная, требуется только регистрация .