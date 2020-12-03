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Видеофакт. Лукашенко с автоматом лично распоряжается «убрать» протестующих. Девушка кричит: «Мама!»
03.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В сети опубликовано видео, снятое с «Рубежа», перекрывавшего проспект Победителей от первого воскресного марша, дошедшего до Дворца независимости.
Напомним, 23 августа больше сотни тысяч сторонников перемен
Затем правитель подошел к омоновскому кордону. На другой стороне «Рубежа» оставались единицы демонстрантов, в основном женщины и велосипедисты.
Судя по видео,
Внимание, 18+
Также стало понятно, что именно правитель дал команду зачистить проспект от оставшихся демонстрантов. «Убрать их, убрать их я говорю. Спасибо, ребята», – сказал Лукашенко.
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В сети опубликовано видео, снятое с «Рубежа», перекрывавшего проспект Победителей от первого воскресного марша, дошедшего до Дворца независимости.
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