Видеофакт. Лукашенко с автоматом лично распоряжается «убрать» протестующих. Девушка кричит: «Мама!»

Источник материала: Салiдарнасць

В сети опубликовано видео, снятое с «Рубежа», перекрывавшего проспект Победителей от первого воскресного марша, дошедшего до Дворца независимости.





Напомним, 23 августа больше сотни тысяч сторонников перемен дошли до резиденции №1 Лукашенко в Минске . Дорогу им преграждала спецтехника силовиков, а также сотни «космонавтов». Именно тогда Лукашенко с младшим сыном Николаем, в обмундировании и с оружием, облетели столицу на вертолете, а после ухода колонны – приземлились на территории Дворца.

Затем правитель подошел к омоновскому кордону. На другой стороне «Рубежа» оставались единицы демонстрантов, в основном женщины и велосипедисты.

Судя по видео, попавшему в сеть , омоновцы посмеялись над тем, что Лукашенко дал сыну автомат. Был озвучен и позывной неожиданного визитера: «Восток».

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Также стало понятно, что именно правитель дал команду зачистить проспект от оставшихся демонстрантов. «Убрать их, убрать их я говорю. Спасибо, ребята», – сказал Лукашенко.