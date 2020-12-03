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Шри-Ланку накрыл тропический шторм. Десятки тысяч людей эвакуированы
Источник материала: ОНТ
75 тысяч жителей Шри-Ланки эвакуировали из-за тропического шторма, который обрушился на восточное побережье страны.
Людей начали спасать за несколько часов до непогоды. Открыто свыше 200 центров временного пребывания. В нескольких провинциях закрыли школы и госучреждения. О разрушениях пока не сообщается. Предварительно, к субботе шторм достигнет берегов Индии.
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75 тысяч жителей Шри-Ланки эвакуировали из-за тропического шторма, который обрушился на восточное побережье страны. Людей начали спасать за несколько часов до...
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