Шри-Ланку накрыл тропический шторм. Десятки тысяч людей эвакуированы

Источник материала: ОНТ

75 тысяч жителей Шри-Ланки эвакуировали из-за тропического шторма, который обрушился на восточное побережье страны.

Людей начали спасать за несколько часов до непогоды. Открыто свыше 200 центров временного пребывания. В нескольких провинциях закрыли школы и госучреждения. О разрушениях пока не сообщается. Предварительно, к субботе шторм достигнет берегов Индии.

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