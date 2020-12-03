Два человека погибли при пожаре в больнице в центре Москвы

Источник материала: ОНТ

В центре Москвы (Россия) при пожаре в реконструируемом корпусе больницы погибли два человека. Об этом 3 декабря информирует ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России.

Пожар начался в 4:50 утра. В здании в момент возгорания находился рабочий персонал. Спасены 23 человека, погибли двое.

Уточняется, что в здании горели бытовки и строительные конструкции.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

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