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Два человека погибли при пожаре в больнице в центре Москвы
Источник материала: ОНТ
В центре Москвы (Россия) при пожаре в реконструируемом корпусе больницы погибли два человека. Об этом 3 декабря
Пожар начался в 4:50 утра. В здании в момент возгорания находился рабочий персонал. Спасены 23 человека, погибли двое.
Уточняется, что в здании горели бытовки и строительные конструкции.
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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В центре Москвы (Россия) при пожаре в реконструируемом корпусе больницы погибли два человека. Об этом 3 декабря информирует ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России. Пожар...
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