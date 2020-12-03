ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дональд Трамп заявил об «ошеломительных доказательствах» фальсификаций на выборах в США

03.12.2020 11:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Дональд Трамп заявил об «ошеломительных доказательствах» фальсификаций на выборах в США

Дональд Трамп продолжает бороться за каждый голос и всё еще обещает изменить исход выборов. 

В обращении, которое длилось 46 минут, действующий президент США заявил, что  его штаб за последние недели «ошеломительные доказательства». Наибольшей критике подвергся процесс голосования по почте, который, по мнению республиканца, привел «к невиданному по своим масштабам мошенничеству». И если эта информация подтвердится, подчеркнул хозяин Белого Дома, демократ Джозеф Байден не сможет стать следующим президентом. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дональд Трамп продолжает бороться за каждый голос и всё еще обещает изменить исход выборов.  В обращении, которое длилось 46 минут, действующий президент США...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Кольку вооружил, пистолет, автомат...» Появился бэкстейдж эпизода с выходом вооруженного Лукашенко к силовикам (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика