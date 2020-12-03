Дональд Трамп заявил об «ошеломительных доказательствах» фальсификаций на выборах в США

Источник материала: ОНТ

Дональд Трамп продолжает бороться за каждый голос и всё еще обещает изменить исход выборов.

В обращении, которое длилось 46 минут, действующий президент США заявил, что его штаб за последние недели «ошеломительные доказательства». Наибольшей критике подвергся процесс голосования по почте, который, по мнению республиканца, привел «к невиданному по своим масштабам мошенничеству». И если эта информация подтвердится, подчеркнул хозяин Белого Дома, демократ Джозеф Байден не сможет стать следующим президентом.

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