В суде слушается дело о лишении портала TUT. BY статуса СМИ

Сегодня представители Мининформа и портала встречаются не первый раз. Ранее в Экономическом суде прошло подготовительное заседание к сегодняшнему рассмотрению иска.





sputnik.by гендиректор TUT.BY Людмила Чекина. "Ни на что особо не рассчитываем. Но надеемся, что наше дело будет рассмотрено в суде внимательно и в соответствии с законодательством", - заявилагендиректор TUT.BY Людмила Чекина.





Третье лицо

В самом начале заседания было оглашено заявление гражданки Марины Киселевич, которая просила суд признать ее третьим лицом по данному делу. Сама она в суд не явилась. Сторонам были розданы копии заявления Киселевич, после ознакомления стороны заявили, что по закону она не имеет права участвовать в Судебном процессе как третье лицо.





В своем заявлении гражданка Киселевич указывает, что в случае, если Экономический суд Минска лишит TUT.BY статуса СМИ, будут ущемлены ее конституционные права.





В частности она ссылается на 34 ст. Конституции, которая гарантирует получение гражданином "полной достоверной и правдивой информации". Суду для разрешения вопроса по данному заявлению пришлось удалиться в совещательную комнату, где было принято решение не удовлетворять ходатайство гражданки Киселевич.





Позиция Мининформа

Выступая в суде, адвокат Мининформа Татьяна Шпилевская заявила, что ведомство просит прекратить выпуск TUT.BY как СМИ по ряду оснований. По ее словам, в соответствии с законодательством, выпуск СМИ может быть приостановлен, если ему в течение года было вынесено 2 предупреждения за недостоверную информацию.





"TUT.BY были вынесены законные и обоснованные предупреждения за недостоверную информацию, два из которых Верховный суд признал обоснованными. И это решение Верховного Суда вступило в законную силу", - сказала адвокат.





Представитель Мининформа отметила, что публикации TUT.BY нанесли вред государственным интересам, а также была нарушена статья 34 Конституции Беларуси.





Отвечая на вопрос суда о том, в связи с чем у Мининформа возникли претензии к статьям TUT.BY, адвокат уточнила, что в министерство обратились из ведомств, которые считают, что была распространена недостоверная информация. Письма с жалобами пришли в Мининформ из Комитета госконтроля (КГК), Следственного комитета (СК) и Государственного таможенного комитета (ГТК).





Лишение статуса СМИ

В ноябре Верховный суд рассмотрел иск TUT.BY, который просил признать незаконными три предупреждения Мининформа за публикацию недостоверной информации. Именно три предупреждения и являются законными основаниями для лишения статуса СМИ.





Верховный суд признал обоснованными два предупреждения. На досудебном заседании, где рассматривались жалобы TUT.BY, присутствовал министр информации Игорь Луцкий. Всего портал за последние месяцы получил 4 предупреждения Мининформа.





Министерство информации настаивает на том, чтобы иск о прекращении статуса СМИ был удовлетворен. Позиция TUT.BY - требование о лишении статуса незаконно, потому что недостоверная информация была оперативно исправлена и она априори не могла нанести вред государственным интересам.





Три предупреждения

Мининформ вынес предупреждения после трех публикаций. Первое - за статью "Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах". В суде было доказано, что предупреждение за недостоверную информацию вынесено обосновано.





Второе предупреждение портал получил за статью "К редактору TUT.BY пришли силовики", в которой указывалось, что в отношении дочки сотрудницы портала, которая была задержана во время протестных акций, возбуждено уголовное дело. Девушка же была привлечена к административной ответственности.





Верховный суд согласился с позицией TUT.BY и признал предупреждение Мининформа необоснованным.





Третье предупреждение было вынесено за статью "Белорусская таможня попросила подтвердить, что в "Гарри Поттере" нет призывов к свержению власти". Мининформ вынес его в связи с тем, что таможня опровергла этот факт. Верховный суд признал предупреждение обоснованным.