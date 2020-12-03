Стало известно, что сделает ЕС для Беларуси, чтобы потопить режим

Источник материала: KYKY

Вчера Светлана Тихановская поучаствовала на заседании комитета по иностранным делам Европарламента, посвященном Беларуси. В своем телеграм-канале она рассказала , какие решения по нашей стране принял Евросоюз.

• Евросоюз принял санкции против 55 лиц, в том числе Лукашенко, его семьи и окружения. Санкции будут расширяться.

• 3,7 млн евро будет выделено на поддержку жертв репрессий и СМИ.

• 30 миллионов евро будет выделено на поддержку гражданского общества, независимых инициатив, профсоюзов, малого и среднего бизнеса и медицинских учреждений.

• Сотрудничество с Лукашенко будет сведено до минимума (до общения по делам ядерной безопасности).

• Беларуси будет предложен серьезный пакет экономической помощи после ухода Лукашенко (так называемый План Маршалла).

• Беларуcкому народу будет оказана помощь через программы Восточного партнерства в направлениях (улучшения экономики, институтов, законности, цифровой трансформации, построения инклюзивного общества).

• Сотрудничество с Беларусью на официальном уровне будет полностью восстановлено, как только государство поддержит демократию и права человека.

Светлана Тихановская поблагодарила Евросоюз за поддержку и подчеркнула: «Нельзя забывать, что мирный протест беларусов – это не только борьба за свободу в Беларуси, но и важное испытание приверженности Европейского Союза демократическим ценностям. Это возможность определить, что на самом деле означает быть «европейцем». Для меня это означает быть верным ценностям свободы и человеческого достоинства. Жыве Беларусь!».