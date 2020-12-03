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Уголовное дело вместо изоляции: брестчанина накажут за подделку документа

03.12.2020 11:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Брестчанин решил проявить хитрость, чтобы не отсиживать положенный по возвращении из Польши десятидневный карантин, и теперь рискует куда более долгим сроком ограничения свободы, об этом рассказали в ГПК РБ.

Польша входит в список стран, по прибытии из которых в Беларусь положена десятидневная самоизоляция. Однако под эти условия не подпадают ряд лиц, в том числе - командировочные. Такое лазейкой и решил воспользоваться житель Бреста.

Но командировочное удостоверение, которое мужчина предъявил пограничникам, оказалось поддельным. Брестчанин признался - образец он скачал в сети, а после созвонился с другом и попросил его поставить печать фирмы на распечатанном бланке.

Теперь в отношении брестчанина возбуждено уголовное дело за использование поддельного командировочного удостоверения при пересечении границы. Максимальное наказание по данной статье предполагает до двух лет ограничения свободы.

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Теги: Брест
 
 
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Брестчанин пытался по возвращении из Польши избежать необходимости провести десять дней в самоизоляции и предъявил на границе поддельный документ.
 
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