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Мина за миной: сколько взрывчатки нашли саперы на окраине Степанакерта?

03.12.2020 11:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Саперы очищают от взрывоопасных предметов южную окраину Степанакерта, передает Минобороны России.

© Sputnik / Максим Блинов
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"В ходе разминирования за один день было обнаружено и обезврежено около 100 взрывоопасных предметов", - говорится в подписи к ролику, который опубликован военным ведомством.

Обнаруженные взрывоопасные предметы вывозятся на специальный полигон, где уничтожаются. Те предметы, которые невозможно вывезти, уничтожаются на месте с соблюдением всех мер безопасности.

За время работы в Нагорном Карабахе саперы обнаружили около 1100 взрывоопасных предметов, было очищено более 38 гектаров местности и порядка 12 километров дорог.

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Российские саперы продолжают работу по разминированию в зоне ответственности миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Смотрите на видео, как разминируют...
 
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