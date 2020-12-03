Мина за миной: сколько взрывчатки нашли саперы на окраине Степанакерта?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Саперы очищают от взрывоопасных предметов южную окраину Степанакерта, передает Минобороны России.

"В ходе разминирования за один день было обнаружено и обезврежено около 100 взрывоопасных предметов", - говорится в подписи к ролику, который опубликован военным ведомством.

Обнаруженные взрывоопасные предметы вывозятся на специальный полигон, где уничтожаются. Те предметы, которые невозможно вывезти, уничтожаются на месте с соблюдением всех мер безопасности.

За время работы в Нагорном Карабахе саперы обнаружили около 1100 взрывоопасных предметов, было очищено более 38 гектаров местности и порядка 12 километров дорог.

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