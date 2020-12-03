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Елочные базары от лесхозов в Минске: адреса и цены
Источник материала: Tut.by
Министерство лесного хозяйства озвучило цены на новогодние ели в этом году. Информация по новогодним базарам опубликована
Первые елочные базары в стране заработают 19 декабря, с 21 декабря продажи стартуют в Минской области.
Где в Минске лесхозы будут продавать ели?
Как и в прошлом году, продукция лесхозов в столице будет представлена лишь в двух точках:
Вообще елочных базаров в Минске будет намного больше, но в основном площадки достались частникам. В прошлом году впервые
Какие цены?
Самые высокие цены на ели от лесхозов традиционно будут в Минске и Минской области: 12,2 рубля за елочку до метра.
К слову, самые дешевые ели в стране будут в Брестской области — 6,9 рубля за дерево до метра.
Средняя стоимость новогоднего дерева на торговых базарах и складах лесхозов будет такой:
На складах лесничеств — дешевле: 7, 9 и 13 рублей соответственно.
Стоимость новогодних деревьев в кадках пока не озвучили.
Указанные цены действуют только в точках лесхозов. Индивидуальные предприниматели устанавливают цены на свое усмотрение, добавляют в министерстве.
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Министерство лесного хозяйства озвучило цены на новогодние ели в этом году. Информация по елочным базарам опубликована на сайте и в официальном телеграм-канале...
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