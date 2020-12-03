Елочные базары от лесхозов в Минске: адреса и цены

Источник материала: Tut.by

Министерство лесного хозяйства озвучило цены на новогодние ели в этом году. Информация по новогодним базарам опубликована на сайте и в официальном телеграм-канале министерства.



Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Первые елочные базары в стране заработают 19 декабря, с 21 декабря продажи стартуют в Минской области.

Где в Минске лесхозы будут продавать ели?

Как и в прошлом году, продукция лесхозов в столице будет представлена лишь в двух точках:

в ГЛХУ «Минский лесхоз», адрес — улица Багратиона, 70. Заработает с 21 декабря;

елочный базар на улице Притыцкого, 146, заработает с 22 декабря. Там ели будет продавать Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр;

лесхозы Минской области активно будут торговать в Боровлянах, Сеннице, Валерьяново и других населенных пунктах, прилегающих к столице.

Вообще елочных базаров в Минске будет намного больше, но в основном площадки достались частникам. В прошлом году впервые состоялся аукцион , на котором разыграли около 80 площадок для елочных базаров. Победители могут торговать там елками три года.

Какие цены?

Самые высокие цены на ели от лесхозов традиционно будут в Минске и Минской области: 12,2 рубля за елочку до метра.

К слову, самые дешевые ели в стране будут в Брестской области — 6,9 рубля за дерево до метра.

Средняя стоимость новогоднего дерева на торговых базарах и складах лесхозов будет такой:

высотой до метра — 10 рублей;

высотой от метра до двух — 12 рублей;

высотой от двух до трех метров — 17 рублей.

На складах лесничеств — дешевле: 7, 9 и 13 рублей соответственно.

Стоимость новогодних деревьев в кадках пока не озвучили.

Указанные цены действуют только в точках лесхозов. Индивидуальные предприниматели устанавливают цены на свое усмотрение, добавляют в министерстве.