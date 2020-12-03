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Елочные базары от лесхозов в Минске: адреса и цены

03.12.2020 11:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство лесного хозяйства озвучило цены на новогодние ели в этом году. Информация по новогодним базарам опубликована на сайте и в официальном телеграм-канале министерства.


Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Первые елочные базары в стране заработают 19 декабря, с 21 декабря продажи стартуют в Минской области.

Где в Минске лесхозы будут продавать ели?

Как и в прошлом году, продукция лесхозов в столице будет представлена лишь в двух точках:

  • в ГЛХУ «Минский лесхоз», адрес — улица Багратиона, 70. Заработает с 21 декабря;
  • елочный базар на улице Притыцкого, 146, заработает с 22 декабря. Там ели будет продавать Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр;
  • лесхозы Минской области активно будут торговать в Боровлянах, Сеннице, Валерьяново и других населенных пунктах, прилегающих к столице.

Вообще елочных базаров в Минске будет намного больше, но в основном площадки достались частникам. В прошлом году впервые состоялся аукцион, на котором разыграли около 80 площадок для елочных базаров. Победители могут торговать там елками три года.

Какие цены?

Самые высокие цены на ели от лесхозов традиционно будут в Минске и Минской области: 12,2 рубля за елочку до метра.

К слову, самые дешевые ели в стране будут в Брестской области — 6,9 рубля за дерево до метра.

Средняя стоимость новогоднего дерева на торговых базарах и складах лесхозов будет такой:

  • высотой до метра — 10 рублей;
  • высотой от метра до двух — 12 рублей;
  • высотой от двух до трех метров — 17 рублей.

На складах лесничеств — дешевле: 7, 9 и 13 рублей соответственно.

Стоимость новогодних деревьев в кадках пока не озвучили.

Указанные цены действуют только в точках лесхозов. Индивидуальные предприниматели устанавливают цены на свое усмотрение, добавляют в министерстве.

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство лесного хозяйства озвучило цены на новогодние ели в этом году. Информация по елочным базарам опубликована на сайте и в официальном телеграм-канале...
 
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