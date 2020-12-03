В Минске дорожает проезд в общественном транспорте. Посмотрели, что будет с ценами на проездные

Источник материала: Tut.by

В Минске с 9 декабря подорожает проезд в городском общественном транспорте. Вырастут не только цены на талончики и жетоны, но и на проездные. FINANCE.TUT.BY посмотрел, сколько будут стоить проездные.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Цена талончика на одну поездку на наземном городском транспорте вырастет до 75 копеек (сейчас — 65 копеек), а жетон в метро — до 75 копеек (сейчас — 70 копеек). Проезд в автобусах экспрессных маршрутов с 9 декабря будет 90 копеек (сейчас — 80 копеек).

К примеру, безлимитный проездной на 4 вида транспорта (автобус-троллейбус-трамвай-метрополитен) подорожает до 61,76 рубля (сейчас — 53,66 рубля).

Стоимость проездных билетов в городском общественном транспорте Минска, рублей

(в скобках указана стоимость до повышения)

Безлимитный на месяц

На один вид транспорта Автобус, или троллейбус, или трамвай 33,75 (сейчас — 29,25) Метрополитен 36 (31,5) Автобус экспресс 40,5 (36) На два вида транспорта Автобус — троллейбус, или автобус — трамвай, или троллейбус — трамвай 45,04 (39,03) Автобус — метрополитен, или троллейбус — метрополитен, или трамвай — метрополитен 46,54 (40,54) Автобус экспресс — троллейбус или автобус экспресс — трамвай 49,54 (43,54) Автобус экспресс — метрополитен 51,05 (45,04) На три вида транспорта Автобус — троллейбус — трамвай 53,7 (46,54) Автобус — троллейбус — метрополитен, или автобус — трамвай — метрополитен, или троллейбус — трамвай — метрополитен 54,9 (47,74) Автобус экспресс — троллейбус — метрополитен или автобус экспресс — трамвай — метрополитен 58,48 (51,32) На четыре вида транспорта Автобус — троллейбус — трамвай — метрополитен 61,76 (53,66)

Вырастут и цены на проездные на 1, 2, 3 и 90 суток, они действуют на наземном общественном транспорте — автобусе, трамвае и троллейбусе.

Проездные на сутки

Вид проездного билета Вид транспорта Стоимость, рубли На 1 сутки автобус — троллейбус — трамвай 3,71 (3,21) На 2 суток автобус — троллейбус — трамвай 6,55 (5,68) На 3 суток автобус — троллейбус — трамвай 9,03 (7,82)

Проездные на 10 суток

На один вид транспорта Автобус, или троллейбус, или трамвай 11,88 (10,29) Метрополитен 12,67 (11,08) Автобус экспресс 14,25 (12,67) На два вида транспорта Автобус — троллейбус, или автобус — трамвай, или троллейбус — трамвай 15,83 (13,72) Автобус — метрополитен, или троллейбус — метрополитен, или трамвай — метрополитен 16,35 (14,24) Автобус экспресс — троллейбус или автобус экспресс — трамвай 17,41 (15,3) Автобус экспресс — метрополитен 17,94 (15,83) На три вида транспорта Автобус — троллейбус — трамвай 18,81 (16,3) Автобус — троллейбус — метрополитен, или автобус — трамвай — метрополитен, или троллейбус — трамвай — метрополитен 19,22 (16,72) Автобус экспресс — троллейбус — метрополитен или автобус экспресс — трамвай — метрополитен 20,48 (17,97) На четыре вида транспорта Автобус — троллейбус — трамвай — метрополитен 21,68 (18,84)

Проездные на 15 суток

На один вид транспорта Автобус, или троллейбус, или трамвай 17,82 (15,44) Метрополитен 19 (16,63) Автобус экспресс 21,38 (19) На два вида транспорта Автобус — троллейбус, или автобус — трамвай, или троллейбус — трамвай 23,73 (20,56) Автобус — метрополитен, или троллейбус — метрополитен, или трамвай — метрополитен 24,52 (21,35) Автобус экспресс — троллейбус или автобус экспресс — трамвай 26,1 (22,93) Автобус экспресс — метрополитен 26,89 (23,73) На три вида транспорта Автобус — троллейбус — трамвай 28,21 (24,45) Автобус — троллейбус — метрополитен, или автобус — трамвай — метрополитен, или троллейбус — трамвай — метрополитен 28,84 (25,08) Автобус экспресс — троллейбус — метрополитен или автобус экспресс — трамвай — метрополитен 30,72 (26,96) На четыре вида транспорта Автобус — троллейбус — трамвай — метрополитен 32,52 (28,26)

Подорожают также проездные на определенное количество поездок. Проездные на 10, 20, 30, 40 и 50 поездок действуют в течение 60 дней со дня покупки, а на 60 и 100 поездок — в течение 80 дней со дня покупки.

Количество поездок Вид транспорта Стоимость, рубли На 10 поездок На один вид транспорта Метрополитен 7,6 (6,65) Автобус экспресс 8,55 (7,6) На три вида транспорта Автобус — троллейбус — трамвай 7,12 (6,17) На 20 поездок На один вид транспорта Метрополитен 14,88 (13,02) Автобус экспресс 16,74 (14,88) На три вида транспорта Автобус — троллейбус — трамвай 13,95 (12,09) На 30 поездок На один вид транспорта Метрополитен 21,84 (19,11) Автобус экспресс 24,57 (21,84) На три вида транспорта Автобус — троллейбус — трамвай 20,47 (17,74) На 40 поездок На один вид транспорта Метрополитен 28,48 (24,92) Автобус экспресс 32,04 (28,48) На три вида транспорта Автобус — троллейбус — трамвай 26,7 (23,14) На 50 поездок На один вид транспорта Метрополитен 34,8 (30,45) Автобус экспресс 39,15 (34,8) На три вида транспорта Автобус — троллейбус — трамвай 32,62 (28,27) На 60 поездок На один вид транспорта Метрополитен 40,8 (35,7) Автобус экспресс 45,9 (40,8) На три вида транспорта Автобус — троллейбус — трамвай 38,25 (33,15) На 100 поездок На один вид транспорта Автобус экспресс 74,7 (66,4) На три вида транспорта Автобус — троллейбус — трамвай 62,25 (53,95)