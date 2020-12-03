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Продажи Lada в России: «АвтоВАЗ» снова установил новый рекорд месяца
Источник материала: Tut.by
«АвтоВАЗ» подвел итоги продаж за ноябрь 2020 года. В прошлом месяце у себя на родине компания реализовала 38 064 автомобиля — на 21,9% больше, чем в ноябре 2019 года.
Это новый рекорд месяца — максимум за период, начиная с декабря 2013 года, когда продажи составили 38 948 штук, сообщает пресс-служба российского производителя. На результат в том числе повлияли отгрузки автомобилей в рамках программ опережающих госзакупок автомобилей.
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства Granta с результатом в 14 540 автомобилей (+15,6% по сравнению с ноябрем прошлого года). Модели семейства Vesta заняли второе место с результатом 11 771 автомобиль (+35,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). На третьем месте по совокупному объему продаж расположились пассажирские и коммерческие версии семейства Largus — в ноябре было реализовано 4052 такие машины.
Напомним, что по
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«АвтоВАЗ» подвел итоги продаж за ноябрь 2020 года. В прошлом месяце было реализовано 38 064 автомобиля - на 21,9% больше, чем в ноябре 2019 года.
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