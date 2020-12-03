Под Пуховичами Skoda протаранила автомобиль скорой помощи: пострадали три человека

Источник материала: Tut.by

Ночью возле Пуховичей Skoda врезалась в автомобиль скорой, пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.





Авария произошла 3 декабря, около 01.30, на улице Парковой в поселке Дружный. Здесь 24-летний водитель Skoda Fabia не справился с управлением и врезался в машину скорой помощи.

В результате ДТП водитель легковушки и его 28-летний пассажир, а также 41-летний фельдшер получили травмы различной степени тяжести.

— Известно, что водитель Skoda никогда не получал водительское удостоверение и, по предварительной информации, мог быть пьян. Его физическое состояние будет установлено позже, — рассказали в МВД.