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Под Пуховичами Skoda протаранила автомобиль скорой помощи: пострадали три человека
Источник материала: Tut.by
Ночью возле Пуховичей Skoda врезалась в автомобиль скорой, пострадали три человека. Об этом
Авария произошла 3 декабря, около 01.30, на улице Парковой в поселке Дружный. Здесь 24-летний водитель Skoda Fabia не справился с управлением и врезался в машину скорой помощи.
В результате ДТП водитель легковушки и его 28-летний пассажир, а также 41-летний фельдшер получили травмы различной степени тяжести.
— Известно, что водитель Skoda никогда не получал водительское удостоверение и, по предварительной информации, мог быть пьян. Его физическое состояние будет установлено позже, — рассказали в МВД.
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Известно, что водитель Skoda никогда не получал водительское удостоверение и, по предварительной информации, мог находиться в алкогольном опьянении.
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