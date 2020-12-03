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Аналитик Виктория Василевич считает, что настало самое благоприятное время для переговоров.





В белорусском обществе сегодня возможен диалог, уверена эксперт Аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич. В подтверждение она приводит данные социологического исследования Chatham House, проведенного в ноябре.

Согласно этому исследованию, белорусское общество разделилось на три части: «Сторонники протеста» (38%), «Противники протеста» (28%) и «Наблюдатели» (34%) — те, кто скорее поддерживает требования протеста, но не готовы идти на риски и нести персональные издержки.

— Такое статистическое соотношение показывает, что на сегодняшний день в белорусском обществе абсолютно точно возможен и нужен диалог, заключение некоего пакта, который позволит нашей стране не допустить дальнейшего раскола, — отметила эксперт на Примусе . — Очевидно, что белорусы по-прежнему демонстрируют свою невероятную моральную устойчивость, умение противодействовать тому насилию и убийствам, которые происходят в нашей стране. Несмотря на то, что власти очень заинтересованы в том, чтобы направить одну часть населения против другой, белорусы по-прежнему устояли, нас до сих пор не разъединили.

Мы видели только единичные случаи, как тот, когда сторонник Лукашенко убил человека . Вот это и есть цель узурпировавших власть — разложить нашу страну до такой степени, чтобы брат пошел на брата, а сын на отца. Но я считаю, что белорусы устояли на сегодняшний день, несмотря на огромное давление, в том числе на пропаганду.

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Эксперт подчеркивает: разделение общества не означает его разъединение:

— На эту статистику нужно обратить внимание как властям, так и руководителям протестов, которые разговаривают с поддерживающей их частью населения из-за рубежа.

Примерно равное распределение людей говорит о том, что значительно больше, чем в прежние годы, белорусов понимают, что так, как прежде, жить нельзя.

Часть белорусов сформировалась в последнюю четверть века. Это те люди, которые привыкли «сидеть на гвозде», размышляя, «а, может, так и надо». И есть люди, которые считают, что они не могут влиять на события сегодняшнего дня — «как будет, так будет».

Но эта статистика говорит о том, что переговоры возможны и договоренности возможны. Общество наше разделилось на совершенно практически равные части и нужно договариваться, —отметила Василевич.