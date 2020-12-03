Топ-менеджеру PandaDoс продлили срок содержания под стражей

Источник материала: Ежедневник

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Об этом написал глава компании Микита Микадо. Он также сообщил, что планировавшийся на 2020-2021 год найм белорусов в компанию заморожен.

«Сегодня 90 дней как было возбуждено нелепое дело PandaDoc, и еще на один месяц продлен срок содержания под стражей Вите Кувшинову», - сообщил Микита Микадо в Facebook .

«Витя – классный специалист, честный, умный, и очень добрый человек. Он занимался развитием продукта и не был вовлечен вообще ни в какую хоз деятельность предприятия. В СИЗО на Володарского ему точно делать нечего. Уже три месяца мы делаем попытки, чтобы его оттуда достать», - сообщает также Микадо.

«В СИЗО Витю посадили, чтобы наказать меня за то, что я помогал сотрудникам силовых структур лишившимся работы из-за отказа выполнять преступные приказы. Когда у меня на родине, в Беларуси, начали бить и убивать, я решил предложить альтернативу. К моей инициативе Виктор никакого отношения не имел. Однако, репрессивная машина решила что он виноват просто потому, что работал в моей компании», - пишет Микита. Он также напомнил, что прекратил помогать уволившимся силовикам, чтобы не навредить другим людям.

Последнее время Микадо даже прекратил сотрудничать с журналистами: ему начали поступать «сигналы» о том, что при условии прекращения публичных высказываний будет «все хорошо». Однако поскольку Кувшинову продлили срок содержания под стражей, Микадо снова решил выйти в публичное поле.

Микадо сообщает, что в Беларуси работает команда юристов, однако «совершенно понятно, что дело PandaDoc не лежит в правовом поле».

Основатель компании сообщается также, что в 2020-2021 году в нее планировалось набрать около 200 белорусов, однако этот процесс заморожен. «Белорусов мы все еще ищем, но уже в Украине, Польше и Португалии», - пишет он.

Напомним, что в сентябре были задержаны 4 топ-менеджера PandaDoc. Им было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Позже троим изменили меру пресечения. На белорусском телевидении вышел сюжет, авторы которого утверждалось, что IT-компания PandaDoc участвовала в финансировании женских протестов в Беларуси через центр по защите прав женщин. Учредителем назвали Александру Дикан, супругу Кувшинова. Сейчас она находится в Украине.

Сам Микадо после президентских выборов в Беларуси поддержал участников протестов и предложил помощь силовикам, которые захотят уйти из правоохранительных органов. После ареста коллег Микида Микадо свернул проект.

PandaDoc является американской компанией и представлена в трех странах: Беларуси, США и на Филиппинах. Компания разрабатывает решения по работе с цифровыми документами.