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Церковь сегодня чтит память святого Прокла / фото ua.depositphotos.com

Какой сегодня церковный праздник

Что сегодня нельзя делать

Приметы на 3 декабря

3 декабря именины

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 3 декабря 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать Постарайтесь не ссориться с окружающими, а наоборот будьте дружелюбными.

Православная церковь 3 декабря чтит память святого Прокла, он опекал обездоленных и слабых, прославился многочисленными чудесами. Другие названия праздника: «Прокл», «День Прокла и Проклы», «Проклинатели нечисти». В этот день было принято проклинать всякую нечисть, чтобы она подольше не вылезала из своих нор и не мутила жизнь.Если вам необходимо отправиться в дальнюю дорогу, то этот день не подойдет, постарайтесь перенести поездку. Также постарайтесь не ссориться с окружающими, а наоборот будьте дружелюбными и приветливыми.Издавна существуют погодные приметы на этот день:- перьевые облака плывут друг за другом – приближается метель;- пошел дождь - и в третий день лета тоже будет лить;- снегири заливаются - к вьюге.Именины у Анатолия, Анны, Феклы, Григория, Иосифа, Алексея, Татьяны, Ивана, Николая, Владимира и Александра.