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3 декабря 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

03.12.2020 11:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

3 декабря 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Церковь сегодня чтит память святого Прокла / фото ua.depositphotos.com
3 декабря – 337-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 28 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 20 ноября Юлианского календаря.

Какой сегодня церковный праздник


Православная церковь 3 декабря чтит память святого Прокла, он опекал обездоленных и слабых, прославился многочисленными чудесами. Другие названия праздника: «Прокл», «День Прокла и Проклы», «Проклинатели нечисти». В этот день было принято проклинать всякую нечисть, чтобы она подольше не вылезала из своих нор и не мутила жизнь.

Что сегодня нельзя делать


Если вам необходимо отправиться в дальнюю дорогу, то этот день не подойдет, постарайтесь перенести поездку. Также постарайтесь не ссориться с окружающими, а наоборот будьте дружелюбными и приветливыми.

Приметы на 3 декабря



Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- перьевые облака плывут друг за другом – приближается метель;

- пошел дождь - и в третий день лета тоже будет лить;

- снегири заливаются - к вьюге.

3 декабря именины


Именины у Анатолия, Анны, Феклы, Григория, Иосифа, Алексея, Татьяны, Ивана, Николая, Владимира и Александра.
 
 
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Постарайтесь не ссориться с окружающими, а наоборот будьте дружелюбными.
 
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