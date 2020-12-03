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3 декабря 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Источник материала: UDF
Церковь сегодня чтит память святого Прокла / фото ua.depositphotos.com
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 3 декабря чтит память святого Прокла, он опекал обездоленных и слабых, прославился многочисленными чудесами. Другие названия праздника: «Прокл», «День Прокла и Проклы», «Проклинатели нечисти». В этот день было принято проклинать всякую нечисть, чтобы она подольше не вылезала из своих нор и не мутила жизнь.
Что сегодня нельзя делать
Если вам необходимо отправиться в дальнюю дорогу, то этот день не подойдет, постарайтесь перенести поездку. Также постарайтесь не ссориться с окружающими, а наоборот будьте дружелюбными и приветливыми.
Приметы на 3 декабря
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- перьевые облака плывут друг за другом – приближается метель;
- пошел дождь - и в третий день лета тоже будет лить;
- снегири заливаются - к вьюге.
3 декабря именины
Именины у Анатолия, Анны, Феклы, Григория, Иосифа, Алексея, Татьяны, Ивана, Николая, Владимира и Александра.
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Постарайтесь не ссориться с окружающими, а наоборот будьте дружелюбными.
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